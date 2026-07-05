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إقتصاد

إحباط تهريب 226 ألف دولار عبر مطار كركوك

Lebanon 24
05-07-2026 | 11:37
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إحباط تهريب 226 ألف دولار عبر مطار كركوك
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أعلنت سلطات الجمارك العراقية، الأحد، إحباط محاولة تهريب 226 ألف دولار عبر مطار كركوك الدولي، في إطار جهودها للحد من عمليات تحويل العملات غير المشروعة.
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وقالت سلطة الجمارك، في بيان، إن الأموال عُثر عليها بحوزة مسافر في مركز جمارك مطار كركوك، أثناء إجراءات التفتيش في صالة المغادرة، في مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي.

وتأتي العملية وسط إجراءات عراقية متواصلة لمكافحة تهريب العملة واستغلال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.

ولسنوات، استغل أفراد وشركات هذا الفارق عبر استخدام بطاقات دفع مصرفية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الخارج وفق السعر الرسمي للبنك المركزي، البالغ 1320 ديناراً للدولار، ثم إعادة بيع الدولار في السوق السوداء داخل العراق لتحقيق أرباح.

ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية حالياً نحو 1530 ديناراً للدولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في تشرين الأول إجراءات جديدة لمواجهة تهريب العملات الأجنبية وغسل الأموال، بينها إلزام رجال الأعمال بتقديم إيصالات مفصلة للمشتريات التي تتم في الخارج قبل تحويل الأموال خارج العراق.

وأكدت سلطة الجمارك أن عملية الضبط تأتي ضمن "التدابير الصارمة لمكافحة محاولات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه به.

وكثفت السلطات العراقية تحركاتها للحد من غسل الأموال وتهريبها، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الأول فرض عقوبات على 3 مسؤولين تنفيذيين في بنوك عراقية، بتهمة غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق.
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