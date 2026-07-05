إحباط تهريب 226 ألف دولار عبر مطار كركوك

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وقالت سلطة الجمارك، في بيان، إن الأموال عُثر عليها بحوزة مسافر في مركز جمارك مطار كركوك، أثناء إجراءات التفتيش في صالة المغادرة، في مخالفة لتعليمات .وتأتي العملية وسط إجراءات متواصلة لمكافحة تهريب العملة واستغلال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.ولسنوات، استغل أفراد وشركات هذا الفارق عبر استخدام بطاقات دفع مصرفية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الخارج وفق السعر الرسمي للبنك المركزي، البالغ 1320 ديناراً للدولار، ثم إعادة بيع الدولار في السوق السوداء داخل لتحقيق أرباح.ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية حالياً نحو 1530 ديناراً للدولار.وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في تشرين الأول إجراءات جديدة لمواجهة تهريب العملات الأجنبية وغسل الأموال، بينها إلزام رجال الأعمال بتقديم إيصالات مفصلة للمشتريات التي تتم في الخارج قبل تحويل الأموال خارج العراق.وأكدت سلطة الجمارك أن عملية الضبط تأتي ضمن "التدابير الصارمة لمكافحة محاولات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه به.وكثفت السلطات العراقية تحركاتها للحد من غسل الأموال وتهريبها، بعد إعلان الأميركية في تشرين الأول فرض عقوبات على 3 مسؤولين تنفيذيين في بنوك عراقية، بتهمة غسل الأموال لصالح وجماعات مسلحة مدعومة من في العراق.