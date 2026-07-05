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عربي-دولي

بالصور: خلال عرض الاستقلال.. "جسر بروكلين" يشتعل

Lebanon 24
05-07-2026 | 11:50
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بالصور: خلال عرض الاستقلال.. جسر بروكلين يشتعل
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اندلع حريق على جسر بروكلين في نيويورك، خلال عرض للألعاب النارية أُقيم احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
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epa13088157 حرائق تندلع على جسر بروكلين خلال عرض للألعاب النارية بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال <a class='entities-links' href='/entity/2241275551/الولايات-المتحدة-الأمريكية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الولايات-المتحدة-الأمريكية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الولايات-المتحدة-الأمريكية&id=212164&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 4 يوليو 2026. وكالة حماية البيئة/لورا بريت" style="width: 100%; height: 100%;" />


وأظهرت لقطات مصورة دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد في سماء الليل من جهة الجسر، بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية فوق نهر إيست ريفر.

وبحسب الشرطة، اندلعت 4 حرائق على الأقل عند الساعة 9:32 مساءً، أي بعد نحو 30 دقيقة من بدء عرض الألعاب النارية الذي نظمته شركة "مايسي" بمناسبة عيد الاستقلال.
epa13088112 حريق يندلع على جسر بروكلين خلال عرض للألعاب النارية بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 4 يوليو 2026. وكالة حماية البيئة/لورا بريت

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق بحلول الساعة العاشرة مساءً، فيما أُغلق جسر بروكلين أمام حركة المرور لنحو 30 دقيقة إضافية.

ورجحت الشرطة أن تكون الألعاب النارية سبب الحريق، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، يندلع حريق على جسر بروكلين في نيويورك خلال احتفالات المدينة بالألعاب النارية يوم السبت 4 يوليو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/آرون رانين)


وقال مصدر في الشرطة إن الحرائق وُصفت بأنها "طفيفة"، واندلعت على منصات جرى تركيبها فوق الجسر لإطلاق الألعاب النارية، وليس في هيكل الجسر نفسه.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن شهود أن بعضهم ظن في البداية أن الحريق جزء من العرض، قبل أن يتصاعد الدخان وتندلع النيران في أكثر من نقطة.

وكان العرض قد شهد إطلاق نحو 85 ألف لعبة نارية أضاءت سماء نيويورك بـ30 لوناً، في إطار أكبر احتفال بعيد الاستقلال في البلاد.

وفي واشنطن، شهدت احتفالات الذكرى الـ250 أيضاً اضطرابات بسبب عواصف رعدية وموجة حر شديدة، ما دفع السلطات إلى إخلاء منطقة "ناشونال مول" مؤقتاً قبل استئناف الفعاليات.
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