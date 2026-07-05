بالصور: خلال عرض الاستقلال.. "جسر بروكلين" يشتعل

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الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة ، 4 يوليو 2026. وكالة حماية البيئة/لورا " style="width: 100%; height: 100%;" /> الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة ، 4 يوليو 2026. وكالة حماية البيئة/لورا " style="width: 100%; height: 100%;" />

اندلع حريق على جسر في ، خلال عرض للألعاب النارية أُقيم احتفالاً بالذكرى الـ250 لاستقلال .وأظهرت لقطات مصورة دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد في سماء الليل من جهة ، بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية فوق نهر إيست ريفر.وبحسب الشرطة، اندلعت 4 حرائق على الأقل عند الساعة 9:32 مساءً، أي بعد نحو 30 دقيقة من بدء عرض الألعاب النارية الذي نظمته شركة "مايسي" بمناسبة عيد .وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق بحلول الساعة العاشرة مساءً، فيما أُغلق جسر بروكلين أمام حركة المرور لنحو 30 دقيقة إضافية.ورجحت الشرطة أن تكون الألعاب النارية سبب الحريق، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.وقال مصدر في الشرطة إن الحرائق وُصفت بأنها "طفيفة"، واندلعت على منصات جرى تركيبها فوق الجسر لإطلاق الألعاب النارية، وليس في هيكل الجسر نفسه.ونقلت وسائل إعلام أميركية عن شهود أن بعضهم ظن في البداية أن الحريق جزء من ، قبل أن يتصاعد الدخان وتندلع النيران في أكثر من نقطة.وكان العرض قد شهد إطلاق نحو 85 ألف لعبة نارية أضاءت سماء نيويورك بـ30 لوناً، في إطار أكبر احتفال بعيد الاستقلال في البلاد.وفي ، شهدت احتفالات الذكرى الـ250 أيضاً اضطرابات بسبب عواصف رعدية وموجة حر شديدة، ما دفع السلطات إلى إخلاء منطقة "ناشونال مول" مؤقتاً قبل استئناف الفعاليات.