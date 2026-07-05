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عربي-دولي

واشنطن توقف البحث عن بحار مفقود في بحر العرب

Lebanon 24
05-07-2026 | 12:21
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واشنطن توقف البحث عن بحار مفقود في بحر العرب
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أعلن الجيش الأميركي تعليق عمليات البحث عن بحار فُقد بعد سقوط مروحية عسكرية في بحر العرب الأسبوع الماضي، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة شاركت فيها وحدات من البحرية والقوات الجوية الأميركية.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، في بيان الأحد، إن جهود البحث انتهت بعد عملية مكثفة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، على أن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ رسمياً بعد ظهر الأحد.

وكان البحار قد فُقد في الأول من تموز، عندما اضطرت مروحية من طراز "MH-60S Sea Hawk" إلى تنفيذ "هبوط اضطراري على المياه" في بحر العرب. وتمكنت فرق الإنقاذ حينها من انتشال 3 من أفراد طاقم المروحية الأربعة وإعادتهم إلى حاملة الطائرات "USS George H.W. Bush"، التي كانت المروحية تابعة لها.

وأوضحت البحرية الأميركية أنها لن تنشر اسم البحار المفقود قبل إبلاغ عائلته، ومرور 24 ساعة على الأقل بعد الإخطار.

واستمرت عمليات البحث أكثر من 102 ساعة، وشملت مساحة تجاوزت 14 ألف ميل مربع. وشاركت فيها حاملات طائرات عدة، ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأسراب مروحيات، ووحدات مضادة للغواصات، وطائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي.

وبحسب الجيش الأميركي، لا توجد أي مؤشرات على أن المروحية أُسقطت بفعل عمل عدائي.

وتُعد حاملة الطائرات "USS George H.W. Bush" واحدة من حاملتَي طائرات أميركيتين ما زالتا في الشرق الأوسط، حيث توجد في المنطقة منذ أواخر نيسان.

وحتى منتصف أيار، حين قُدم آخر تحديث للكونغرس، كانت الولايات المتحدة قد خسرت 42 طائرة ثابتة الجناح أو مروحية ضمن عملية "Epic Fury"، وهي الحملة العسكرية الأميركية التي أُطلقت ضد إيران في نهاية شباط.

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