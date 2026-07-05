ترامب يلتقي زيلينسكي والشرع في قمة الناتو

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قمة حلف شمال الأطلسي في ، حيث يستعد الرئيس الأميركي لعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد ، في إطار تحركات دبلوماسية جديدة تتصل بالحرب في .

وقال مسؤول أميركي بارز، الأحد، إن سيلتقي زيلينسكي على هامش القمة الأربعاء، لبحث "سبل إنهاء الحرب"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول، الذي تحدث للصحافيين طالباً عدم اسمه، أن الرئيس الأميركي يشعر بوجود حاجة ملحة لمحاولة إنهاء الصراع، مضيفاً أن ساحة المعركة "تجمدت خلال الشهرين الماضيين"، وأن الطرفين لا يحققان تقدماً كبيراً.

وبحسب ، من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة الثلاثاء، على أن يكون أول اجتماع له مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بصفته مضيف القمة.

كما سيعقد ترامب اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى تركيا.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن ترامب سيحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها الدفاعي، في ملف لطالما شكّل أولوية في مقاربته للعلاقة مع الحلفاء . (العربية)