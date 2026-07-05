ترامب يلتقي زيلينسكي والشرع في قمة الناتو

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار تحركات دبلوماسية جديدة تتصل بالحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤول أميركي بارز، الأحد، إن ترامب سيلتقي زيلينسكي على هامش القمة الأربعاء، لبحث "سبل إنهاء الحرب"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضح المسؤول، الذي تحدث للصحافيين طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس الأميركي يشعر بوجود حاجة ملحة لمحاولة إنهاء الصراع، مضيفاً أن ساحة المعركة "تجمدت خلال الشهرين الماضيين"، وأن الطرفين لا يحققان تقدماً كبيراً.
وبحسب البيت الأبيض، من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة الثلاثاء، على أن يكون أول اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصفته مضيف القمة.
كما سيعقد ترامب اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى تركيا.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن ترامب سيحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها الدفاعي، في ملف لطالما شكّل أولوية في مقاربته للعلاقة مع الحلفاء الأوروبيين. (العربية)