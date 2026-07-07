6 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة

قُتل ستة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنّها الجيش على مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب .

وفي مدينة غزة، أسفر استهداف سيارة في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة عن مقتل فلسطينيين اثنين، فيما قُتل فلسطيني آخر إثر قصف استهدف خيمة في منطقة .

وفي جنوب القطاع، أدت غارات إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة ومنطقة جورة العقاد شرق المدينة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين.