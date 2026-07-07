6 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة

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قُتل ستة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنّها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، أسفر استهداف سيارة في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة عن مقتل فلسطينيين اثنين، فيما قُتل فلسطيني آخر إثر قصف استهدف خيمة في منطقة ميناء غزة.
وفي جنوب القطاع، أدت غارات إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس ومنطقة جورة العقاد شرق المدينة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين.