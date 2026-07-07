"تجاهلت التحذيرات".. إيران تُبرر استهداف ناقلة قطرية

تتوالى التطورات الأمنية في مضيق هرمز عقب استهداف الناقلة القطرية
"الركيات"؛ ففي الوقت الذي أدانت فيه الدوحة
بشدة هذا الاعتداء، الذي وصفته بـ"الانتهاك الخطير" للقانون الدولي وتهديداً لأمن الطاقة العالمي، وقالت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن الناقلة تجاهلت "تحذيرات متكررة" أثناء عبورها الممر الملاحي العماني بدعم أميركي، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من طهران
لهذه الرواية.
هذا التطور يأتي غداة تقارير أميركية أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني
استهدف سفينتين تجاريتين في المضيق، مما دفع الخارجية القطرية لاستدعاء نائب السفير الإيراني
وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها بوقف الممارسات المزعزعة للاستقرار وتقديم توضيحات عاجلة، مع التأكيد على احتفاظ قطر بحقوقها القانونية لحماية مقدراتها.
وتأتي هذه الحوادث في سياق سلسلة هجمات طالت 4 سفن تجارية على الأقل منذ الاتفاق المؤقت بين واشنطن
وطهران، وهو ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى وضع "حماية الممرات البحرية الحيوية" على رأس جدول أعمال اجتماعها الطارئ هذا الأسبوع في لندن
، وسط تزايد القلق الدولي من تداعيات هذا التصعيد على حركة الملاحة العالمية.