تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"تجاهلت التحذيرات".. إيران تُبرر استهداف ناقلة قطرية

Lebanon 24
07-07-2026 | 16:08
A-
A+
تجاهلت التحذيرات.. إيران تُبرر استهداف ناقلة قطرية
تجاهلت التحذيرات.. إيران تُبرر استهداف ناقلة قطرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتوالى التطورات الأمنية في مضيق هرمز عقب استهداف الناقلة القطرية "الركيات"؛ ففي الوقت الذي أدانت فيه الدوحة بشدة هذا الاعتداء، الذي وصفته بـ"الانتهاك الخطير" للقانون الدولي وتهديداً لأمن الطاقة العالمي، وقالت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية  أن الناقلة تجاهلت "تحذيرات متكررة" أثناء عبورها الممر الملاحي العماني بدعم أميركي، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من طهران لهذه الرواية.
Advertisement

هذا التطور يأتي غداة تقارير أميركية أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينتين تجاريتين في المضيق، مما دفع الخارجية القطرية لاستدعاء نائب السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها بوقف الممارسات المزعزعة للاستقرار وتقديم توضيحات عاجلة، مع التأكيد على احتفاظ قطر بحقوقها القانونية لحماية مقدراتها.

وتأتي هذه الحوادث في سياق سلسلة هجمات طالت 4 سفن تجارية على الأقل منذ الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، وهو ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى وضع "حماية الممرات البحرية الحيوية" على رأس جدول أعمال اجتماعها الطارئ هذا الأسبوع في لندن، وسط تزايد القلق الدولي من تداعيات هذا التصعيد على حركة الملاحة العالمية.
مواضيع ذات صلة
بعد تجاهل التحذيرات.. استهداف ناقلة غاز في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 01:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان: وزارة الخارجية القطرية تستدعي نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 01:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"القرى المسيحية الحدودية" تحت التحذيرات الاسرائيلية وبري يشيد بموقفها الرافض للفتنة
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 01:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ناقلة غاز قطرية تتجه نحو مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 01:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الإيراني

القطرية

واشنطن

القطري

الدوحة

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:59 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:08 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-07-07
Lebanon24
16:00 | 2026-07-07
Lebanon24
15:59 | 2026-07-07
Lebanon24
15:54 | 2026-07-07
Lebanon24
15:45 | 2026-07-07
Lebanon24
15:34 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24