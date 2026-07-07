استقبال استثنائي لترامب في أنقرة.. سجادة فيروزية بدل الحمراء تثير التساؤلات

حظي الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، باستقبال رسمي لافت لدى وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في مراسم عكست مستوى العلاقات التي تجمعه بالرئيس رجب طيب أردوغان.

واستُقبل على سجادة احتفالية باللون الأزرق الفيروزي بدلًا من السجادة الحمراء التقليدية، في إشارة إلى أحد التقاليد المتّبعة في المراسم الرسمية التركية.

وعقب وصوله إلى قاعدة إيتيمسغوت الجوية، اصطف حرس الشرف التركي لتحيته، فيما كان أردوغان في مقدمة مستقبليه على مدرج ، في مشهد عكس التقارب بين الرئيسين، خصوصًا أن ترامب سبق أن وصف نظيره التركي بـ"الصديق" في مناسبات عدة.

وأوضح أن الوفد الذي كان في استقبال ترامب ضمّ السفير الأميركي لدى ، والمبعوث الرئاسي الخاص إلى والعراق توم باراك، والسفير الأميركي لدى حلف “الناتو” مات ويتاكر، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، حيث تتصدر جدول الأعمال ملفات رفع الإنفاق الدفاعي ، وإبرام صفقات تسليح جديدة، ومناقشة سبل دعم ، إلى جانب بحث آليات تقاسم الأعباء داخل الحلف.