بالفيديو... إسرائيل تُعلن عن إغتيال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة

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قضى جيش الدفاع على قائد خلية نخبة اقتحم كيبوتس نيريم خلال مجزرة السابع من أكتوبر الدموية
⭕️هاجم جيش الدفاع أمس (الثلاثاء) جنوب قطاع غزة، وقضى على المخرب محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية. وخلال مجزرة السابع من أكتوبر الدموية… pic.twitter.com/ez141im6n7
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 8, 2026
قضى جيش الدفاع على قائد خلية نخبة اقتحم كيبوتس نيريم خلال مجزرة السابع من أكتوبر الدموية
⭕️هاجم جيش الدفاع أمس (الثلاثاء) جنوب قطاع غزة، وقضى على المخرب محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية. وخلال مجزرة السابع من أكتوبر الدموية… pic.twitter.com/ez141im6n7