بالفيديو... إسرائيل تُعلن عن إغتيال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم أمس الثلاثاء جنوب ، واغتال محمد أبو طعيمة، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لـ" ".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان أرفقه بفيديو وثّق تنفيذ عمليات الإغتيال: "خلال هجوم السابع من تشرين الاول اقتحم أبو طعيمة كيبوتس نيريم".



وقال: "على مدار الحرب، قاد أبو طعيمة خلية نخبة نفذت كمائن ضدّ قواتنا. وخلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دفعه بمخططات إضافية، عمل على الحفاظ على جاهزية العناصر، وحاول تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوف "حماس".