تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... إسرائيل تُعلن عن إغتيال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة

Lebanon 24
08-07-2026 | 06:19
A-
A+
بالفيديو... إسرائيل تُعلن عن إغتيال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة
بالفيديو... إسرائيل تُعلن عن إغتيال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم أمس الثلاثاء جنوب قطاع غزة، واغتال محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لـ"حماس".
 
وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان أرفقه بفيديو وثّق تنفيذ عمليات الإغتيال: "خلال هجوم السابع من تشرين الاول اقتحم أبو طعيمة كيبوتس نيريم".

وقال: "على مدار الحرب، قاد أبو طعيمة خلية نخبة نفذت كمائن ضدّ قواتنا. وخلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دفعه بمخططات إضافية، عمل على الحفاظ على جاهزية العناصر، وحاول تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوف "حماس".
 
 
Advertisement




مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يعين "عبد الرحمن بدر الدين الأعمى" أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال "قيادات بارزة" من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُعلن رسميّاً نجاح عمليّة إغتيال عز الدين الحداد
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادات بجهاز الأمن العام بغزة "عازم أمين" و"عبد الله عطا" و "محمد نعمان "
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عماد عبد الرحمن

عبد الرحمن

الإسرائيلي

محمد عماد

دار الحرب

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:48 | 2026-07-08
Lebanon24
09:33 | 2026-07-08
Lebanon24
09:06 | 2026-07-08
Lebanon24
08:47 | 2026-07-08
Lebanon24
08:30 | 2026-07-08
Lebanon24
08:25 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24