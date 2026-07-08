ذعرٌ في مطار تركيّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل

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Havalimanında 4 polis bıçaklandı!
İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinin bulunduğu katta elinde iki bıçak bulunan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis memuru yaralandı.
https://t.co/jffF6HSNAh pic.twitter.com/dVttj4YsSD
— Yeni Journal (@yenijournal) July 8, 2026
Havalimanında 4 polis bıçaklandı!
İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinin bulunduğu katta elinde iki bıçak bulunan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis memuru yaralandı.
https://t.co/jffF6HSNAh pic.twitter.com/dVttj4YsSD