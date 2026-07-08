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عربي-دولي

ذعرٌ في مطار تركيّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل

Lebanon 24
08-07-2026 | 08:05
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ذعرٌ في مطار تركيّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل
ذعرٌ في مطار تركيّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل photos 0
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طعن مسافر 4 رجال أمن أتراك، في مطار "عدنان مندريس" في إزمير.
 
وأظهر مقطع فيديو أمام بوابة المطار، رجال الأمن وهم يحاولون السيطرة على المسافر الغاضب والمسلح بسكينين وسط فوضى في المكان.


وأفادت تقارير تركية، أنّ الحادثة وقعت عند صالة الرحلات الداخلية.
 
 
وأشارت إلى أنّه من بين المصابين، ضابط شرطة وثلاثة عناصر آخرين وحالتهم مستقرة في المستشفى التي يتعالجون فيها. 
 
 
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