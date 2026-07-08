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عربي-دولي

البيان الختامي لقمة "الناتو"... هذا أبرز ما جاء فيه من تعهدات

Lebanon 24
08-07-2026 | 09:06
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البيان الختامي لقمة الناتو... هذا أبرز ما جاء فيه من تعهدات
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أكد قادة الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أنه لمواجهة "التهديد الروسي" على الأمن والاستقرار الأورأطلسي، والتهديد المستمرّ للإرهاب، يفي الحلفاء بالتزاماتهم الدفاعية المقررة في لاهاي.

وأكد رؤساء دول وحكومات حلف الناتو في البيان الختامي الصادر عن القمة الـ36 للحلف في العاصمة التركية أنقرة، التزامهم الراسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن، وبالرابطة عبر الأطلسية.
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وجاء في البيان الختامي للحلف في ختام القمة: "إن أي هجوم على أحدنا هو هجوم على الجميع. وتبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية أساس السلام والأمن والازدهار لمليار مواطن في حلفنا من الدول الحرة والديمقراطية. ونؤكد التزامنا بنهجنا الشامل للردع والدفاع".

وأضاف البيان: "ولمواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي، والتهديد المستمر للإرهاب، يفي الحلفاء بالتزاماتهم الدفاعية في لاهاي... واليوم في أنقرة، نعلن عن مشتريات جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ونلتزم بتوسيع القدرة التصنيعية الجماعية، والعمل مع القطاع الصناعي لتسريع وتيرة الابتكار. سنواصل جهودنا لإزالة الحواجز التجارية الدفاعية بين الحلفاء، والاستفادة من شراكات الناتو لتعزيز عمق الصناعات الدفاعية والتعاون فيها".

وتابع: "إننا نبني المستقبل، فأوروبا أقوى في حلف ناتو أقوى حلف مُحدَّث. يضطلع الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بمسؤولية أكبر عن دفاع الحلف. يعتمد ردع الناتو ودفاعه على مزيج مناسب من القدرات النووية والتقليدية والصاروخية، مدعومة بأصول فضائية وسيبرانية. نحن ملتزمون بالحفاظ على تفوقنا القتالي. نستثمر في قدرتنا على نشر قواتنا المسلحة وتمكينها ودعمها، وتحقيق أهداف قدراتنا في كافة المجالات، بما في ذلك الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتطورة، والقدرات الاستخباراتية. نعمل على تطوير سحابة عمليات قتالية عابرة للأطلسي قابلة للتشغيل البيني، ونعتمد نماذج ذكاء اصطناعي متطورة".

وتابع البيان: "تساهم أوكرانيا في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء صفا واحدا في دعمنا الثابت لأوكرانيا ويُموّل الحلفاء الأوروبيون وكندا حاليا الغالبية العظمى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف".

ويؤكد الحلفاء ضرورة أن يكون هذا الدعم عادلا وقابلا للتنبؤ ومستداما على المدى الطويل. وفي عام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في عام 2027. ولهذا الغرض، نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل متعدد السنوات لأوكرانيا من خلال قرض دعم أوكرانيا.

واختتم البيان الختامي: "يواصل الحلف الاستجابة والتكيف مع المنافسة الاستراتيجية، وعدم الاستقرار المتفشي، والتهديدات الهجينة، والصدمات المتكررة التي تُشكّل بيئتنا الأمنية الأوسع. ويؤكد الحلفاء مجددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".
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