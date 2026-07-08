الضربات مستمرة في ليلتها الثانية.. أميركا توسع بنك أهدافها في إيران وهرمز يشعل التصعيد

وسّعت ، الأربعاء، ضرباتها العسكرية داخل لليلة الثانية، مستهدفة مواقع ومنشآت قالت إنها مرتبطة بقدرة على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف "زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة" في المضيق، محمّلة طهران مسؤولية الهجمات الأخيرة على سفن تجارية وأطقم مدنية في ممر مائي دولي.

🚨عاجل



حرائق كبيرة 🔥في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري في بوشهر - إيران 🇮🇷

بعد قصف أمريكي 🇺🇸 عنيف . pic.twitter.com/oGFaHsA53N — فهد ( أخوان مريم ) 🇰🇼 (@fahadddd83) July 9, 2026 Advertisement

ونقلت " " عن مسؤول أميركي، طلب عدم اسمه، قوله إن ضربات الأربعاء ستكون أكثر عدداً من تلك التي نُفذت الثلاثاء، في مؤشر إلى اتساع العملية العسكرية الأميركية.

وتزامنت الضربات مع تقارير إيرانية عن انفجارات في مدن ومواقع عدة على الساحل الجنوبي والجنوب الشرقي، بينها بندر عباس وكنارك وجابهار وإيرانشهر وبوشهر، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

🚨عاجل



حرائق كبيرة 🔥في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في بوشهر - إيران 🇮🇷

بعد قصف أمريكي 🇺🇸 عنيف . pic.twitter.com/oGFaHsA53N — فهد ( أخوان مريم ) 🇰🇼 (@fahadddd83) July 9, 2026

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بوقوع انفجار في مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أعلن حاكم المدينة مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على منشآت ، وتضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية.

وفي تطور آخر، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، ما يشير إلى توسع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل.

ضرب خطوط السكك الحديدية التي تربط إيران بتركمانستان في محافظة جلستان شمال إيران.. لأول مرة بعد توقف الحرب يتم استهداف البنى التحتية في إيران pic.twitter.com/aay5QexGnY — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) July 9, 2026

كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تضرر برج مراقبة الملاحة البحرية في تشابهار نتيجة الأميركية الأخيرة، فيما أفادت وكالة "مهر" بسماع انفجارات جديدة في محافظة بوشهر ومدينة إيرانشهر.

وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت واشنطن إن الضربات جاءت رداً عليها، بينما لم تعلن طهران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكتب الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن. إذا تكرر الأمر، فسيصبح الوضع أسوأ بكثير".

وقال ، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعياً إلى إبرام صفقة، مضيفاً: "لقد ضربناهم بقوة كبيرة. وعندما هاجموا، رددنا عليهم بقوة أكبر".

وأكد ترامب أن الضربات الأميركية جاءت رداً بنسبة "20 إلى 1" على الهجمات ضد السفن التجارية، بعدما قال في وقت سابق إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد "انتهى"، مشككاً في فرص صمود أي تفاهم جديد مع طهران.

في المقابل، صعّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لهجته، مؤكداً أن فتح مضيق هرمز لا يتم عبر التهديدات الأميركية، بل وفق "ترتيبات إيرانية".

وقال قاليباف إن "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن سياسة فرض القوة ونقض العهود لم تعد تمر من دون ثمن"، مضيفاً: "سأكون واضحاً: إذا وجهتم ضربة، فستتلقون ضربة بالمقابل".

وتابع: "لا تبذلوا جهوداً عبثية، فذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغرق".

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن طهران تخطط لشن "هجوم كبير" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة، فيما تحدث مسؤولون إيرانيون عن خيارات تصعيدية أخرى، بينها خطوات سياسية وعسكرية.

ودفع التصعيد أسعار إلى الارتفاع بأكثر من دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية، وسط مخاوف من تأثر الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.