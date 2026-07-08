ماذا ضربت أميركا في إيران؟

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بوقوع انفجار في مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ضمن موجة الضربات الأميركية المتواصلة على البلاد.
وأعلن حاكم إيرانشهر مقتل رجل إطفاء إثر هجوم استهدف منشآت المطار
، مشيراً إلى تضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية جراء الضربات الأخيرة.
وفي مسار مواز، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية
الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، ما يشير إلى توسع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل.
كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تضرر برج مراقبة الملاحة البحرية في تشابهار نتيجة الغارات
الأميركية الأخيرة.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد وكالة "مهر" الإيرانية
سماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر جنوبي إيران ومدينة إيرانشهر، وسط تقارير عن 3 انفجارات قوية في مدينة جغادك.
وبالتوازي، أعلن مسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان استنفار جميع المؤسسات الخدمية والإغاثية في المحافظة عقب الغارات الأميركية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرة طهران
على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محمّلة إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية.
وقال الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
إن الضربات الأخيرة كانت "حاسمة"، مضيفاً أن إيران تسعى بشدة إلى إبرام صفقة تسوية مع واشنطن
.
وأضاف ترامب
: "وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائماً بـ20 ضعفاً في كل مرة يشنون فيها هجوماً ضدنا". (سكاي نيوز)