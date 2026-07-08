ماذا ضربت أميركا في إيران؟

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وأعلن حاكم إيرانشهر مقتل رجل إطفاء إثر هجوم استهدف منشآت ، مشيراً إلى تضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية جراء الضربات الأخيرة.وفي مسار مواز، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، ما يشير إلى توسع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل.كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تضرر برج مراقبة الملاحة البحرية في تشابهار نتيجة الأميركية الأخيرة.وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد وكالة "مهر" سماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر جنوبي إيران ومدينة إيرانشهر، وسط تقارير عن 3 انفجارات قوية في مدينة جغادك.وبالتوازي، أعلن مسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان استنفار جميع المؤسسات الخدمية والإغاثية في المحافظة عقب الغارات الأميركية.وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرة على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محمّلة إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية.الأميركي إن الضربات الأخيرة كانت "حاسمة"، مضيفاً أن إيران تسعى بشدة إلى إبرام صفقة تسوية مع .وأضاف : "وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائماً بـ20 ضعفاً في كل مرة يشنون فيها هجوماً ضدنا". (سكاي نيوز)