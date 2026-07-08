تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماذا ضربت أميركا في إيران؟

Lebanon 24
08-07-2026 | 22:36
A-
A+
ماذا ضربت أميركا في إيران؟
ماذا ضربت أميركا في إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بوقوع انفجار في مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ضمن موجة الضربات الأميركية المتواصلة على البلاد.
Advertisement

وأعلن حاكم إيرانشهر مقتل رجل إطفاء إثر هجوم استهدف منشآت المطار، مشيراً إلى تضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية جراء الضربات الأخيرة.

وفي مسار مواز، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، ما يشير إلى توسع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل.

كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تضرر برج مراقبة الملاحة البحرية في تشابهار نتيجة الغارات الأميركية الأخيرة.

وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد وكالة "مهر" الإيرانية سماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر جنوبي إيران ومدينة إيرانشهر، وسط تقارير عن 3 انفجارات قوية في مدينة جغادك.

وبالتوازي، أعلن مسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان استنفار جميع المؤسسات الخدمية والإغاثية في المحافظة عقب الغارات الأميركية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محمّلة إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة كانت "حاسمة"، مضيفاً أن إيران تسعى بشدة إلى إبرام صفقة تسوية مع واشنطن.

وأضاف ترامب: "وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائماً بـ20 ضعفاً في كل مرة يشنون فيها هجوماً ضدنا". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تحليل للصور.. ماذا ضربت أميركا في إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 09:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا ستضرب إيران بقوة هذه الليلة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 09:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة عسكرية سرية: هؤلاء جهّزتهم أميركا لضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 09:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: إيران ضربت مطار الكويت بطائرات مسيّرة في هجوم متعمد ومدروس وغير مبرر
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 09:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الجوية

دونالد ترامب

وقال الرئيس

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

جنوب شرق

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:20 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-07-09
Lebanon24
01:01 | 2026-07-09
Lebanon24
00:27 | 2026-07-09
Lebanon24
00:11 | 2026-07-09
Lebanon24
00:11 | 2026-07-09
Lebanon24
23:59 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24