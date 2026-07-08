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عربي-دولي

قطر ترفع التحذير الأمني.. والداخلية تدعو السكان للبقاء في المنازل

Lebanon 24
08-07-2026 | 22:52
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قطر ترفع التحذير الأمني.. والداخلية تدعو السكان للبقاء في المنازل
قطر ترفع التحذير الأمني.. والداخلية تدعو السكان للبقاء في المنازل photos 0
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الخميس، رفع مستوى التهديد الأمني، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج، حفاظاً على السلامة العامة.

وطلبت الوزارة، في بيان، الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقالت إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وفي وقت لاحق، أفاد شاهد من وكالة "رويترز" بأن السلطات القطرية أرسلت رسالة إلى الهواتف المحمولة تعلن انتهاء التهديد، ما يشير إلى تراجع مستوى الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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