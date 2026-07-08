قطر ترفع التحذير الأمني.. والداخلية تدعو السكان للبقاء في المنازل

أعلنت ، فجر الخميس، رفع مستوى التهديد الأمني، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج، حفاظاً على السلامة العامة.

وطلبت الوزارة، في بيان، الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، ومتابعة التعليمات الصادرة عن .

وقالت إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وفي وقت لاحق، أفاد شاهد من وكالة " " بأن السلطات القطرية أرسلت رسالة إلى الهواتف المحمولة تعلن انتهاء التهديد، ما يشير إلى تراجع مستوى الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.