تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُعلن إحباط سلسلة عمليات تخريبية غير مسبوقة ضد منشآت عسكرية.. وتتهم أوكرانيا

Lebanon 24
09-07-2026 | 03:22
A-
A+
روسيا تُعلن إحباط سلسلة عمليات تخريبية غير مسبوقة ضد منشآت عسكرية.. وتتهم أوكرانيا
روسيا تُعلن إحباط سلسلة عمليات تخريبية غير مسبوقة ضد منشآت عسكرية.. وتتهم أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سلسلة من الأعمال التخريبية الإرهابية ضد منشآت عسكرية روسية، متهماً الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لتنفيذها، وتجنيد مواطنة روسية للقيام بذلك.
Advertisement

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الخميس إنه "أحبط محاولة لتنفيذ أعمال تخريبية إرهابية غير مسبوقة من حيث الحجم والمستوى، بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة، ضد مرافق البنية التحتية العسكرية، وإحدى الشركات الرائدة في المجمع الصناعي العسكري، وكذلك ضد عسكريين في وزارة الدفاع الروسية".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندت امرأة روسية تبلغ من العمر 25 عاماً، يشتبه في تورطها بالمساعدة في الإعداد لهجوم إرهابي استهدف مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بموسكو، وذلك بعد إيهامها بوجود علاقة عاطفية مع منسق أوكراني".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم اعتقال المتورطة، وهي مواطنة روسية من مواليد عام 2001، حيث استأجرت، بناءً على تعليمات المنسق الأوكراني، شقة في موسكو في مارس 2026، وقامت بتركيب كاميرات فيديو لمراقبة سكن وسيارة العسكري، وقامت ببث فيديو المراقبة إلى أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندت المواطنة الروسية، عبر تطبيق "واتساب" في عام 2024، بهدف تحديد مواقع أشخاص واستطلاع أهداف لتنفيذ أعمال إرهابية في موسكو وسانت بطرسبورغ.

ووفقاً لجهاز الأمن الفيدرالي، تم التخطيط لمغادرتها بعد تنفيذ العملية الإرهابية عبر تركيا ومولدوفا إلى أوكرانيا.
 
مواضيع ذات صلة
الأمن الروسي: إحباط محاولة تنفيذ سلسلة هجمات غير مسبوقة ضد منشآت عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: القبض على أوكرانيين اثنين يشتبه بجمعهما معلومات عن منشآت عسكرية لصالح أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: روسيا بدأت اليوم هجوما جويا استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعلن تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية عند الحدود
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الفيدرالي

واتساب

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:55 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-09
Lebanon24
03:59 | 2026-07-09
Lebanon24
03:58 | 2026-07-09
Lebanon24
03:55 | 2026-07-09
Lebanon24
03:33 | 2026-07-09
Lebanon24
03:30 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24