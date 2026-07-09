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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. تثبيت حكم السجن بحق الرئيس السابق يون

Lebanon 24
09-07-2026 | 03:55
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كوريا الجنوبية.. تثبيت حكم السجن بحق الرئيس السابق يون
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أيدت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية، الخميس، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 7 سنوات، في قضية مرتبطة بإعلانه الفاشل للأحكام العرفية عام 2024 وما تبعه من فوضى سياسية.
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وشملت القضية اتهامات ليون بعرقلة مداولات مجلس الوزراء، واستخدام توقيعات مزورة لرئيس الوزراء قبل إعلان الأحكام العرفية، إضافة إلى الاستعانة بعناصر الأمن الرئاسي لمنع اعتقاله بعد إبطال المشرعين للقرار.

ويقبع يون حالياً في السجن، بينما يستأنف حكماً منفصلاً بالسجن المؤبد بتهمة قيادة تمرد عبر إعلان الأحكام العرفية، وهو اتهام يرفضه مؤكداً أن قراره كان بدافع "المصلحة العامة".

وفي القضية التي نظرتها المحكمة العليا، اتُّهم يون بعقد اجتماع لمجموعة محدودة من الوزراء قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية، بما اعتُبر عرقلة لمداولات مجلس الوزراء.

كما شملت التهم إنشاء وتدمير مرسوم قانون عسكري مزيف يحمل توقيعات مزورة، وإصدار أوامر بتوزيع بيان صحفي مضلل على وسائل إعلام أجنبية، وتوجيه قائد الجيش لحذف سجلات من هواتف عسكرية آمنة.

وكان الادعاء قد طالب بسجن يون 10 سنوات، فيما قضت محكمة أدنى درجة في كانون الثاني بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بمعظم التهم.

وفي نيسان، أيدت محكمة الاستئناف الحكم وأضافت إدانة مرتبطة بالبيان الصحفي المضلل، ورفعت العقوبة إلى 7 سنوات.

واستأنف الادعاء وفريق الدفاع الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت جميع الطعون، مؤكدة أن حكم المحكمة الأدنى "لم يتضمن أي أخطاء".

وأعرب فريق يون القانوني عن "أسفه العميق"، متهماً المحكمة العليا بإنهاء القضية "دون مداولات كافية"، ومعلناً نيته الطعن في الحكم لأسباب دستورية.

وكان إعلان يون للأحكام العرفية في كانون الأول 2024 قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية غير مسبوقة، قبل أن يسارع المشرعون إلى إبطال القرار خلال جلسة طارئة بعد نحو 6 ساعات فقط.

وأثارت خطوة يون احتجاجات واسعة، وهزت سوق الأسهم، وفاجأت حلفاء رئيسيين، بينهم الولايات المتحدة.

وفي قضية منفصلة، صدر بحق يون حكم بالسجن 30 عاماً لإرساله طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية بهدف "خلق" أزمة قبل محاولة فرض الأحكام العرفية.

وكان يون قد دافع عن قراره باعتباره ضرورياً لاستئصال "القوى المعادية للدولة" ومواجهة ما وصفه بتهديدات كوريا الشمالية.

وأُطيح بيون في نيسان 2025 بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى انتخابات فاز بها لي جاي ميونغ من الحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط.
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