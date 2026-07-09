دول الخليج تطالب إيران الالتزام بمذكرة التفاهم

حثَّ بيان خليجي ضرورة الكامل بقرار رقم (2817)، ومذكرة التفاهم مع أميركا، بجانب التشديد على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.

وأدانت دول واستنكرت بشدة الهجوم الذي استهدف الناقلة وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وحمل البيان في الوقت ذاته إدانة خليجية لواقع تكرار الهجمات "الغاشمة" ضد البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي يكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، إذ جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

في سياق متصل، حمّلت دول الخليج المسؤولية الكاملة عن هذه "الاعتداءات وتداعياتها"، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة، وذلك عقب تجدد المواجهة بين إيران وأميركا على وقع الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز، ما استدعى تنفيذ ضربات أميركية تجاوزت 80 هدفاً في عمق إيران.

وأكدت دول الخليج التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، مشيرة إلى أن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

في الإطار ذاته، أكدت دول الخليج على حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

دول الخليج تحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات

بالتوازي مع ذلك، حمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.