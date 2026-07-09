تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دول الخليج تطالب إيران الالتزام بمذكرة التفاهم

Lebanon 24
09-07-2026 | 12:54
A-
A+
دول الخليج تطالب إيران الالتزام بمذكرة التفاهم
دول الخليج تطالب إيران الالتزام بمذكرة التفاهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 حثَّ بيان خليجي إيران على ضرورة التزام طهران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم مع أميركا، بجانب التشديد على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.

وأدانت دول الخليج واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وحمل البيان في الوقت ذاته إدانة خليجية لواقع تكرار الهجمات الإيرانية "الغاشمة" ضد البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي يكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، إذ جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

في سياق متصل، حمّلت دول الخليج إيران المسؤولية الكاملة عن هذه "الاعتداءات وتداعياتها"، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة، وذلك عقب تجدد المواجهة بين إيران وأميركا على وقع الاستهداف الإيراني لسفن في مضيق هرمز، ما استدعى تنفيذ ضربات أميركية تجاوزت 80 هدفاً في عمق إيران.

وأكدت دول الخليج التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، مشيرة إلى أن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

في الإطار ذاته، أكدت دول الخليج على حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

دول الخليج تحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات

بالتوازي مع ذلك، حمّلت دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: نسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 21:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستعيد مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا تشكيل العلاقات الاقتصادية في الخليج؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 21:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نتحدث مع شركائنا في الخليج ومذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 21:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون لدول الخليج يُرحّب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويدعم اتفاقاً شاملاً لأمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 21:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

إيران على

الإيرانية

الإيراني

السعودية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-09
Lebanon24
13:24 | 2026-07-09
Lebanon24
13:03 | 2026-07-09
Lebanon24
13:02 | 2026-07-09
Lebanon24
12:46 | 2026-07-09
Lebanon24
12:23 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24