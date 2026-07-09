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عربي-دولي

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش للمارة

Lebanon 24
09-07-2026 | 13:02
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توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش للمارة
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة.. إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش للمارة photos 0
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توغلت قوات إسرائيلية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوكالة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مفرق القرية، قبل أن تتابع تقدمها باتجاه مفرق "مزرعة الويبد"، حيث نصبت حاجزاً آخر وشرعت في تفتيش المارة والمركبات العابرة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد يومين من دخول قوات إسرائيلية إلى طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي، باستخدام دبابة وسيارتين عسكريتين، حيث أطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تغادر المنطقة.


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