سوريا تعلن القبض على قيادي في داعش

ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" وعدد من عناصره، عقب تفكيك خلايا تابعة للتنظيم، بحسب ما أفاد مصدر في لوكالة " "، مشيراً إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية لملاحقة خلايا التنظيم.

وأضاف المصدر أن الخلايا التي فككتها الداخلية متورطة في جرائم اغتيال وعمليات سلب، إلى جانب أنشطة مرتبطة بتمويل التنظيم، مؤكداً استمرار في ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كان تنظيم "داعش"، قد تبنى أمس الأربعاء، مقتل رشاد خلف ، المنحدر من قرية رويشد شمالي ، مدعياً أن عناصره اقتحموا منزله وقتلوه نحراً.

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وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل الغرير، البالغ من العمر نحو 60 عاماً، برصاص مجهولين في بلدة رويشد، مشيراً إلى أن أصابع الاتهام كانت تتجه نحو تنظيم "داعش".