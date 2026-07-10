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عربي-دولي

رسالة من ترامب إلى الشرع.. ماذا كتب فيها؟ (صورة)

Lebanon 24
10-07-2026 | 03:24
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رسالة من ترامب إلى الشرع.. ماذا كتب فيها؟ (صورة)
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نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس"، رسالة وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره السوري أحمد الشرع، بشأن قرار واشنطن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
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كما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورة الرسالة، التي خاطب فيها ترامب الشرع قائلاً: "اليوم، أبلغت الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب".

وأضاف ترامب أن الكونغرس سيجري، وفق القانون، مراجعة لمدة 45 يوماً قبل استكمال القرار وجعله نهائياً.

وتابع في رسالته: "تعهدت بإزالة كل الحواجز التي توقفك عن إعادة بناء دولتك، وقريباً جداً ستتمكن من فعل ذلك، لدينا شركات أميركية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل دولتك أكثر عظمة وازدهاراً من أي وقت مضى".

وختم ترامب رسالته بالقول إنه يتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار على الشعب السوري، وإلى تعميق العلاقات بين البلدين.
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ورحبت دمشق بإعلان واشنطن بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة يُتوقع أن تفتح الباب أمام الاستثمارات وتخفف العوائق أمام إدماج البلاد في النظام المالي العالمي.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، الأربعاء، بدء إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة المدرجة عليها منذ عقود، في دعم أميركي جديد للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ويصبح الإجراء نافذاً خلال 45 يوماً، ما لم يرفضه الكونغرس، وهو أمر غير مرجح.

وشكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الإدارة الأميركية على القرار، وكتب عبر "إكس": "أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فُرض عليها بسبب سياسات النظام البائد".

وقال الشرع، خلال لقائه ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن رفع العقوبات "يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره".
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