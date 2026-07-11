في إسرائيل.. مستوطنون يحتجزون نائبًا أميركيًا!

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وأوضح خانا، البالغ 49 عاماً، أنه كان داخل حافلة صغيرة مع فريقه، الأربعاء، عندما حاصرهم مستوطنون يحملون بنادق من طراز "M4"، وفق ما نقلت وكالة " ".وكتب خانا عبر منصة "اكس" أنه عندما وصل الجيش إلى المكان، "وقف إلى جانب المستوطنين وواصل احتجازنا".وقالت وسائل إعلام إنّها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق. وفي بيان، قال الجيش إن قواته وعناصر من الشرطة تحركوا بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بإغلاق الطريق أمام مركبات في المنطقة.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "عند وصول القوات، تم تفريق المدنيين الإسرائيليين والسماح للمركبات بمتابعة طريقها".وكان خانا يزور أنقاض قرية خربة زنوتا، في إطار جولة ميدانية للاطلاع على تأثير الإسرائيلي في المنطقة.وقال النائب الأميركي: "كنا في قرية دمّرها المستوطنون الإسرائيليون. دمّروا المدرسة ودمّروا القرية، وكنا فقط نتفقد المكان".وأضاف: "ثم جاء هؤلاء المسلحون ببنادق M4، وهي أسلحة أميركية الصنع، واحتجزونا. أغلقوا الطريق، ثم استدعوا الجيش الإسرائيلي، وكان الجيش إلى جانبهم لا إلى جانب ".وقال أحد مساعدي خانا، الذي كان معه خلال الحادث، إن الفريق تواصل مع السفارة الأميركية في طلباً للمساعدة، قبل أن يُفرج عنهم بعد تدخل مجموعة من عناصر الشرطة.وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث بنَت نحو 160 مستوطنة تضم حوالى 700 ألف يهودي منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.ويعيش إلى جانبهم نحو 3.3 ملايين فلسطيني، في أراضٍ يريدها ، إلى جانب غزة، لإقامة دولتهم المستقبلية.وتُعد في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. (BBC)