تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في إسرائيل.. مستوطنون يحتجزون نائبًا أميركيًا!

Lebanon 24
11-07-2026 | 14:14
A-
A+
في إسرائيل.. مستوطنون يحتجزون نائبًا أميركيًا!
في إسرائيل.. مستوطنون يحتجزون نائبًا أميركيًا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عضو الكونغرس الأميركي رو خانا إنّه احتُجز لمدة 90 دقيقة على يد مستوطنين إسرائيليين مسلحين خلال زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
Advertisement

وأوضح خانا، البالغ 49 عاماً، أنه كان داخل حافلة صغيرة مع فريقه، الأربعاء، عندما حاصرهم مستوطنون يحملون بنادق من طراز "M4"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكتب خانا عبر منصة "اكس" أنه عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى المكان، "وقف إلى جانب المستوطنين وواصل احتجازنا".

وقالت وسائل إعلام إنّها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق. وفي بيان، قال الجيش إن قواته وعناصر من الشرطة تحركوا بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بإغلاق الطريق أمام مركبات في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "عند وصول القوات، تم تفريق المدنيين الإسرائيليين والسماح للمركبات بمتابعة طريقها".

وكان خانا يزور أنقاض قرية خربة زنوتا، في إطار جولة ميدانية للاطلاع على تأثير الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وقال النائب الأميركي: "كنا في قرية دمّرها المستوطنون الإسرائيليون. دمّروا المدرسة ودمّروا القرية، وكنا فقط نتفقد المكان".

وأضاف: "ثم جاء هؤلاء المسلحون ببنادق M4، وهي أسلحة أميركية الصنع، واحتجزونا. أغلقوا الطريق، ثم استدعوا الجيش الإسرائيلي، وكان الجيش إلى جانبهم لا إلى جانب الأميركيين".

وقال أحد مساعدي خانا، الذي كان معه خلال الحادث، إن الفريق تواصل مع السفارة الأميركية في القدس طلباً للمساعدة، قبل أن يُفرج عنهم بعد تدخل مجموعة من عناصر الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث بنَت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تضم حوالى 700 ألف يهودي منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.

ويعيش إلى جانبهم نحو 3.3 ملايين فلسطيني، في أراضٍ يريدها الفلسطينيون، إلى جانب غزة، لإقامة دولتهم المستقبلية.

وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. (BBC)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل ترفض العقوبات الغربية على مستوطنين وكيانات استيطانية
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعيد 10 مستوطنين بعد تسللهم عبر الحدود إلى سوريا
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب زيارته إلى غزة.. إسرائيل تحتجز مسؤولاً أممياً
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الفلسطينيون

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

المستوطنات

في إسرائيل

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-07-11
Lebanon24
16:00 | 2026-07-11
Lebanon24
15:53 | 2026-07-11
Lebanon24
15:36 | 2026-07-11
Lebanon24
14:30 | 2026-07-11
Lebanon24
14:27 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24