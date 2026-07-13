"تأييدي 59% والأسعار تنخفض".. ترامب ينشر رقماً بلا مصدر

أعلن الرئيس الأميركي أن نسبة تأييده وصلت إلى 59%، رابطاً الرقم بما وصفه بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار الطاقة.

وكتب عبر منصة " ": "نسبة التأييد 59%. الأسعار تنخفض إلى جانب انخفاض أسعار . شكراً لكم!"، قبل أن يوقع المنشور باسمه.

ولم يكشف ترامب الجهة التي أجرت ، كما لم يوضح منهجيته أو توقيت تنفيذه، في وقت تُظهر فيه أحدث متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية نسب تأييد أدنى من الرقم الذي أعلنه.