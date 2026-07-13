"تأييدي 59% والأسعار تنخفض".. ترامب ينشر رقماً بلا مصدر

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نسبة تأييده وصلت إلى 59%، رابطاً الرقم بما وصفه بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار الطاقة.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "نسبة التأييد 59%. الأسعار تنخفض إلى جانب انخفاض أسعار النفط والغاز. شكراً لكم!"، قبل أن يوقع المنشور باسمه.
ولم يكشف ترامب الجهة التي أجرت الاستطلاع، كما لم يوضح منهجيته أو توقيت تنفيذه، في وقت تُظهر فيه أحدث متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية نسب تأييد أدنى من الرقم الذي أعلنه.