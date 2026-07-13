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عربي-دولي

تصريح لترامب عن مصير مجتبى خامنئي.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
13-07-2026 | 12:07
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تصريح لترامب عن مصير مجتبى خامنئي.. ماذا كشف؟
تصريح لترامب عن مصير مجتبى خامنئي.. ماذا كشف؟ photos 0
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك "احتمالاً بنسبة 90 في المئة" أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد توفي، في تصريح أثار تساؤلات واسعة بشأن مصير القيادة الإيرانية.
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وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قال ترامب: "هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة".

وذكر أن إيران "لم يعد لديها قوة عسكرية كبيرة على الأرض، ولم يعد سلاحا الجو والبحرية يعملان، كما دُمّرت أنظمة الدفاع الجوي، وتم القضاء على معظم القادة وكبار القادة"، مشيراً إلى أن "ابن خامنئي اختفى بنسبة 90%".

ولم يوضح ترامب طبيعة المعلومات أو المصادر التي استند إليها في هذا التقييم، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات بشأن مصير القيادة العليا في إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما قد يشكل غياب مجتبى خامنئي، إذا صحت التقديرات، تطوراً سياسياً بارزاً قد يفتح الباب أمام مرحلة من الغموض أو الصراع على السلطة داخل النظام الإيراني.

وكان مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى في مطلع آذار الماضي، قد غاب عن مراسم تشييع والده، كما لم يظهر علناً منذ استهداف منزل والده وإصابته بجروح خلال الضربات الافتتاحية الأميركية والإسرائيلية على طهران في 28 شباط الماضي.

وفي سياق منفصل، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه سيعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب فرض رسوم على السفن الأخرى مقابل عبور المضيق.

وقال: "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء دخلت إيران أم خرجت. نحن نعيد فرض الحصار على إيران، وسنمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج، فيما ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق".

وذكر أنّ الولايات المتحدة ستكون "حامية مضيق هرمز"، وستفرض على الشاحنين التجاريين رسوماً تعادل 20 في المئة من قيمة بضائعهم لتغطية كلفة تأمين الملاحة في المضيق، وقال: "ستُعرف الولايات المتحدة الأميركية، من الآن فصاعداً، باسم (حامي مضيق هرمز)، وسيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة، لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير السلامة والأمن لهذا الجزء المضطرب للغاية من العالم".
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