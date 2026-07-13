المنظمة البحرية الدولية: لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم على أي مضيق

Advertisement

وقال متحدث باسم المنظمة إن المؤسسة تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن تصريحات الرئيس الأميركي ، الذي لوّح بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز.وكان أعلن في وقت سابق أن "ستسيطر على الأرجح" على مضيق هرمز، معتبراً أنه ينبغي تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي، وقال في مقابلة مع قناة " ": "سنصبح حامي المضيق، وربما الملاك الحارس له، ويجب تعويضنا عن ذلك". كما أعلن إعادة فرض الحصار البحري على موانئ ، بالتزامن مع إطلاق عملية أميركية قال إنها تهدف إلى "حماية مضيق هرمز".وجاءت تصريحات ترامب بعدما أعلنت إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.وفي المقابل، شددت القوات المسلحة على أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، مع استمرار المواجهات بين الجانبين.في السياق، أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الأحد، تراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين، وسط تصاعد الضربات المتبادلة والهجمات على السفن في المنطقة، فيما أكدت مصادر في قطاع الشحن أن سفناً عدة باتت تغلق أجهزة التعرف الآلي الخاصة بها، ما يصعّب تتبع حركة العبور عبر المضيق.