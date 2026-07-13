ترامب يعلنها: سنضرب إيران الليلة وغداً

قال الرئيس الأميركي إن "ستضرب بقوة الليلة وغداً"، مؤكداً أن المنشآت النووية ، بما فيها المنشأة الواقعة تحت الجبال ومنشأة "جبل الفأس"، قد تكون أهدافاً محتملة لضربات كبيرة.

وأضاف أن علاقته برئيس الوزراء بنيامين "جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه يختلف معه أحياناً ويبلغه بذلك.

وفي حديثه عن إيران، اعتبر ترامب أن "النظام ليس سوياً تماماً"، قائلاً: "أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني، وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام، وهم مختلفون في تفكيرهم".

كذلك، كشف ترامب أن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100%، ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعاً من الغرفة".

وشدد ترامب على أن إيران "لا يجب أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفاً: "لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي لاستخدموه في غضون يوم واحد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران لا تملك سلاحاً نووياً حالياً، وأن الولايات المتحدة "ترصد كل شيء عبر قوات الفضاء وغيرها من الوسائل".

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران "لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئاً على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو الكلام الفارغ، ولديهم إعلام مزيف"، لافتاً إلى أن معدل التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.