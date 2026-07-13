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عربي-دولي

ترامب يعلنها: سنضرب إيران الليلة وغداً

Lebanon 24
13-07-2026 | 16:37
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ترامب يعلنها: سنضرب إيران الليلة وغداً
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ستضرب إيران بقوة الليلة وغداً"، مؤكداً أن المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها المنشأة الواقعة تحت الجبال ومنشأة "جبل الفأس"، قد تكون أهدافاً محتملة لضربات كبيرة.

وأضاف ترامب أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه يختلف معه أحياناً ويبلغه بذلك.

وفي حديثه عن إيران، اعتبر ترامب أن "النظام الإيراني ليس سوياً تماماً"، قائلاً: "أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني، وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام، وهم مختلفون في تفكيرهم".

كذلك، كشف ترامب أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100%، ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعاً من الغرفة".

وشدد ترامب على أن إيران "لا يجب أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفاً: "لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي لاستخدموه في غضون يوم واحد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران لا تملك سلاحاً نووياً حالياً، وأن الولايات المتحدة "ترصد كل شيء عبر قوات الفضاء وغيرها من الوسائل".

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران "لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئاً على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو الكلام الفارغ، ولديهم إعلام مزيف"، لافتاً إلى أن معدل التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.

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