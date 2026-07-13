حديث جديد عن "مخطط اغتيال ترامب".. تفاصيل تنشر مؤخراً

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وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن هي من نقلت التحذير إلى ، إلا أن القناة الإسرائيلية قالت إن جهاز استخبارات غربي هو الذي رصد التحركات المزعومة وأبلغ السلطات الأميركية بها.وبحسب التقرير، اعتبر مسؤولون إيرانيون كبار زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي "فرصة لاغتياله"، إلا أن التحذير الاستخباراتي المبكر دفع الأميركية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها استبدال الطائرة الجديدة التي كان من المقرر أن تقل الرئيس بالطائرة الرئاسية القديمة "إير فورس وان".وأشار التقرير إلى أن نشر هذه المعلومات جاء بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية.وفي السياق، ذكرت صحيفة " تايمز" الأميركية أن ترامب غادر قمة الناتو في أنقرة، الأربعاء، على متن الطائرة الرئاسية القديمة، وليس الطائرة الجديدة التي تلقاها هديةً من قطر.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القرار جاء بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأميركي كإجراء احترازي، وليس نتيجة تهديد مباشر، فيما أفادت تقارير لاحقة بأن الخطوة ارتبطت بمعلومات استخباراتية عن مخطط إيراني مزعوم لاستهداف ترامب.وأضافت المصادر أن الطائرة الجديدة لا تزال تفتقر إلى بعض القدرات الدفاعية والتشغيلية المتوافرة في الطائرة الرئاسية القديمة.ولفت التقرير أيضاً إلى أن مغادرة ترامب لأنقرة جرت بإجراءات أمنية غير اعتيادية، إذ صعد بسرعة إلى الطائرة بعيداً عن عدسات الصحفيين، كما طُلب من جميع الركاب إغلاق ستائر النوافذ قبل الإقلاع.