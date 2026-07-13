تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حديث جديد عن "مخطط اغتيال ترامب".. تفاصيل تنشر مؤخراً

Lebanon 24
13-07-2026 | 17:13
A-
A+
حديث جديد عن مخطط اغتيال ترامب.. تفاصيل تنشر مؤخراً
حديث جديد عن مخطط اغتيال ترامب.. تفاصيل تنشر مؤخراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وكالة استخبارات غربية، لم تُكشف هويتها، هي التي حذرت الولايات المتحدة من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.
Advertisement

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن إسرائيل هي من نقلت التحذير إلى واشنطن، إلا أن القناة الإسرائيلية قالت إن جهاز استخبارات غربي هو الذي رصد التحركات الإيرانية المزعومة وأبلغ السلطات الأميركية بها.

وبحسب التقرير، اعتبر مسؤولون إيرانيون كبار زيارة ترامب إلى أنقرة الأسبوع الماضي "فرصة لاغتياله"، إلا أن التحذير الاستخباراتي المبكر دفع الأجهزة الأمنية الأميركية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها استبدال الطائرة الجديدة التي كان من المقرر أن تقل الرئيس بالطائرة الرئاسية القديمة "إير فورس وان".

وأشار التقرير إلى أن نشر هذه المعلومات جاء بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن ترامب غادر قمة الناتو في أنقرة، الأربعاء، على متن الطائرة الرئاسية القديمة، وليس الطائرة الجديدة التي تلقاها هديةً من قطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القرار جاء بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأميركي كإجراء احترازي، وليس نتيجة تهديد مباشر، فيما أفادت تقارير لاحقة بأن الخطوة ارتبطت بمعلومات استخباراتية عن مخطط إيراني مزعوم لاستهداف ترامب.

وأضافت المصادر أن الطائرة الجديدة لا تزال تفتقر إلى بعض القدرات الدفاعية والتشغيلية المتوافرة في الطائرة الرئاسية القديمة.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن مغادرة ترامب لأنقرة جرت بإجراءات أمنية غير اعتيادية، إذ صعد بسرعة إلى الطائرة بعيداً عن عدسات الصحفيين، كما طُلب من جميع الركاب إغلاق ستائر النوافذ قبل الإقلاع.
مواضيع ذات صلة
"إسرائيل حاولت اغتيال نعيم قاسم مؤخراً".. كلام إسرائيلي جديد
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "OpenAI"؟ هذا ما تمّ إطلاقه مؤخراً
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطأ فادح" ارتكبه بعد أشهر من الملاحقة.. تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال قائد "القسام" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا بين تركيا و"حزب الله"؟ تفاصيل تُنشر في إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 05:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-07-13
Lebanon24
18:53 | 2026-07-13
Lebanon24
17:12 | 2026-07-13
Lebanon24
16:53 | 2026-07-13
Lebanon24
16:37 | 2026-07-13
Lebanon24
16:00 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24