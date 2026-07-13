حريقان هائلان يلتهمان أكثر من 1300 هكتار قرب باريس

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تُكافح فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريقين كبيرين أتيا على أكثر من 1300 هكتار من غابة فونتينبلو الواقعة جنوب شرقي ، فيما أوقفت السلطات شخصين يشتبه في تورطهما بإشعال النيران عمدا.واندلع الحريق الأول، الماضي، في الغابة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة الفرنسية، قبل أن يمتد بسرعة بفعل موجة الحر، متسببا في تعطيل حركة السير والقطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال الفرنسي لوران نونيز إن الحريق أتى على نحو 1200 هكتار، بينما اندلع حريق ثان، الاثنين، أتى على 100 هكتار إضافية، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو ألف شخص من مدينة فونتينبلو والمناطق المجاورة.وأكد نونيز أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحريق، مشيرا إلى رصد نحو عشر نقاط اشتعال ضمن نطاق لا يتجاوز ألف متر، وهو ما يعزز فرضية أن النيران أضرمت عمدا.وأفاد مصدر مطلع بأن أحد المشتبه بهما شاب يبلغ 18 عاما، عثر بحوزته على ولاعة وكانت يداه ملطختين بالرماد عند توقيفه.وواصلت الطائرات وعناصر الإطفاء عمليات مكافحة النيران طوال أمس الإثنين، فيما نفذت طائرات الإطفاء 187 عملية إسقاط للمياه، بينما شارك نحو 600 عنصر إطفاء في عمليات الإخماد مع حلول المساء.ووصف الحريق بأنه "كبير بشكل استثنائي"، مؤكدا تسخير جميع الإمكانات المتاحة للسيطرة عليه.