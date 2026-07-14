تحرّكات داخل إسرائيل.. تقرير يتحدّث عما يفعله الجيش الأميركيّ في مطار "بن غوريون"

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ الجيش الأميركي يُجري تغييرات تكتيكية ولوجستية، تتعلق بالحشد العسكري، أبرزها عدوله عن قرار سحب المقاتلات الأميركية من مطار "بن غوريون" الإسرائيليّ.وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّه "في ظل التصعيد مع ، قرّر الجيش الأميركي وقف إخلاء طائرات التزود بالوقود الأميركية من ، كما أحضر 4 طائرات إضافية".ونقلت القناة عن مسؤول في قوله، إنّ " ميري ريغيف ترفض السماح بهبوط مزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية في ، لأنّ المواطنين الإسرائيليين لا يُمكن أن يدفعوا الثمن، وعلى أنّ تجدّ حلولاً".وفي هذا السياق أيضاً، قال شارون كيدمي لسلطة المطارات ، إنّ "هذا التطوّر ستكون له تداعيات تشغيلية فورية وخطيرة".وتابع: "إذا لم يُستأنف فورًا تنفيذ خطة إخلاء الطائرات المتّفق عليها، فمن المتوقع أنّ يشهد مطار بن غوريون، اعتبارًا من 23 ، نقصًا حادًا في أماكن وقوف طائرات الركاب، ما سيضطر سلطة المطارات إلى إلغاء نحو 10 رحلات جوية يوميًا".وأضاف كيدمي أن "ذلك يعني المساس بنحو 50 ألف تذكرة سفر شهريًا، بما يترتب على ذلك من تداعيات على المسافرين، وشركات الطيران، والنشاط الاقتصادي، فضلًا عن سمعة ومطار بن غوريون بوصفه وجهة طيران موثوقة".ودعا إلى "التحرك الفوري لاستكمال تنفيذ خطة إخلاء الطائرات وفقًا للاتفاقات المبرمة"، محذرًا من أنّ "التأخير سيؤدي إلى تداعيات تشغيلية وجماهيرية جسيمة خلال الأيام القليلة المقبلة".وأكد أنه "من دون إخلاء أماكن الوقوف لصالح الطيران المدني، لن يكون هناك مفر من اتخاذ إجراءات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك إلغاء رحلات جوية". (ارم نيوز)