خطّة سريّة... كيف كانت تُريد إسرائيل إسقاط النظام الإيرانيّ؟

Advertisement

ذكر موقع " عربية" أن تقريراً للقناة 13 كشف تفاصيل جديدة عن خطة سرية لم تنجح، أعدها جهاز الاستخبارات (الموساد) في وقت سابق من هذا العام لإسقاط النظام ، وكانت تحمل الاسم الرمزي "القط ذو الحذاء".وبحسب التقرير، كانت الخطة تقضي بأن تنفذ ضربات عسكرية تستهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني على حدود مع ، في منطقة كردستان ، بهدف فتح الطريق أمام مقاتلين أكراد لعبور الحدود إلى داخل إيران، والتقدم نحو المدن الكردية في شمال غرب البلاد.وكان الموساد يتوقع أن ينضم آلاف الشبان الأكراد إلى هؤلاء المقاتلين، بما يحول التحرك إلى انتفاضة واسعة قد تمتد حتى .ووفقا للتقرير، كان يعتقد أن وصول هذا الحراك إلى طهران سيشعل احتجاجات جماهيرية تضم ملايين المتظاهرين، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام الإيراني.وفي بداية الحرب، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مكثفة استهدفت الإيرانية، بما في ذلك مسؤولين في النظام وقواعد عسكرية ومنظومات صاروخية ومراكز للشرطة ومواقع تابعة لقوات "الباسيج" في شمال غرب إيران، وذلك في محاولة لتسهيل تقدم المقاتلين الأكراد، إلا أن تسريب تفاصيل الخطة إلى ، إلى جانب ضغوط مارستها ، وتردد الأكراد أنفسهم في المضي بها، دفع في النهاية إلى التخلي عن تنفيذها، وفقا للتقرير.