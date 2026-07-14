خطّة سريّة... كيف كانت تُريد إسرائيل إسقاط النظام الإيرانيّ؟

ذكر موقع "سكاي نيوز
عربية" أن تقريراً للقناة 13 الإسرائيلية
كشف تفاصيل جديدة عن خطة سرية لم تنجح، أعدها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي
(الموساد) في وقت سابق من هذا العام لإسقاط النظام الإيراني
، وكانت تحمل الاسم الرمزي "القط ذو الحذاء".
وبحسب التقرير، كانت الخطة تقضي بأن تنفذ إسرائيل
ضربات عسكرية تستهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني على حدود إيران
مع العراق
، في منطقة كردستان الإيرانية
، بهدف فتح الطريق أمام مقاتلين أكراد لعبور الحدود إلى داخل إيران، والتقدم نحو المدن الكردية في شمال غرب البلاد.
وكان الموساد يتوقع أن ينضم آلاف الشبان الأكراد إلى هؤلاء المقاتلين، بما يحول التحرك إلى انتفاضة واسعة قد تمتد حتى طهران
.
ووفقا للتقرير، كان يعتقد أن وصول هذا الحراك إلى طهران سيشعل احتجاجات جماهيرية تضم ملايين المتظاهرين، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام الإيراني.
وفي بداية الحرب، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مكثفة استهدفت قوات الأمن
الإيرانية، بما في ذلك مسؤولين في النظام وقواعد عسكرية ومنظومات صاروخية ومراكز للشرطة ومواقع تابعة لقوات "الباسيج" في شمال غرب إيران، وذلك في محاولة لتسهيل تقدم المقاتلين الأكراد، إلا أن تسريب تفاصيل الخطة إلى وسائل الإعلام
، إلى جانب ضغوط مارستها تركيا
، وتردد الأكراد أنفسهم في المضي بها، دفع الولايات المتحدة
في النهاية إلى التخلي عن تنفيذها، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن الهجوم الكردي كان أحد العناصر الرئيسية في الخطة، التي كانت تتضمن أيضا عودة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لتولي زمام السلطة في البلاد. (سكاي نيوز عربية)