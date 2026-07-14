إيران تحت القصف مجدداً.. انفجارات في قشم وكيش وهجوم على قاعدة بوشهر

أفادت وكالة أنباء "فارس" ، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في جنوب ، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

وفي السياق، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر محلية أن مقذوفاً أميركياً انفجر قرب محطة للمياه والكهرباء في ، مشيرةً إلى أن القصف قد يؤدي إلى إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم استهدف قاعدة بوشهر البحرية.