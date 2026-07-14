إيران تحت القصف مجدداً.. انفجارات في قشم وكيش وهجوم على قاعدة بوشهر

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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها.
وفي السياق، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر محلية أن مقذوفاً أميركياً انفجر قرب محطة للمياه والكهرباء في جزيرة كيش، مشيرةً إلى أن القصف قد يؤدي إلى إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم استهدف قاعدة بوشهر البحرية.