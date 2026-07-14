مقتل قيادي في "القسام" بغارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 13

قُتل فلسطينيان، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ عجلين غزة، بالتزامن مع عمليات عسكرية واسعة نفّذها الجيش شرق المدينة وفي جنوب .

ووفق المعلومات المتداولة، فإن أحد القتيلين هو قائد ميداني في ، الجناح العسكري لحركة " "، فيما قُتل فلسطيني آخر في الغارة نفسها.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا على قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء إلى 13 قتيلاً، بينهم 6 عناصر من الشرطة التابعة لحركة "حماس"، قضوا إثر استهداف نقطة للشرطة في شمال قطاع غزة.