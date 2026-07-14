مقتل قيادي في "القسام" بغارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 13

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قُتل فلسطينيان، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات عسكرية واسعة نفّذها الجيش الإسرائيلي شرق المدينة وفي خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن أحد القتيلين هو قائد ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيما قُتل فلسطيني آخر في الغارة نفسها.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء إلى 13 قتيلاً، بينهم 6 عناصر من الشرطة التابعة لحركة "حماس"، قضوا إثر استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمال قطاع غزة.