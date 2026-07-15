منشأة إيرانية مدفونة يريد ترامب تدميرها.. ما سرّ "جبل الفأس"؟

أعاد تهديد الرئيس الأميركي باستهداف "جبل الفأس" تسليط الضوء على منشأة إيرانية شديدة التحصين، يجري بناؤها على عمق كبير قرب مجمع نطنز .

وقال في مقابلة أجريت في 13 تموز: "سندمر جبل الفأس. أخبروا الإيرانيين أن يستعدوا"، مضيفاً أن تراقب الموقع وقد تستهدفه قريباً.

ويقع الجبل على مسافة 220 كيلومتراً جنوب طهران وكيلومترين من نطنز، فيما ترتفع قمته نحو 1600 متر فوق سطح البحر. وتشير تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي إلى أن المنشأة تضم مدخلين يقودان على الأرجح إلى مجمع واحد يقع على عمق لا يقل عن 100 متر.

وتعرض نطنز للقصف خلال الحرب الأميركية في 28 شباط، وكذلك خلال حرب الأيام الـ12 العام الماضي، لكن المنشأة الجديدة لم تُستهدف. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدمير محطة التخصيب الموجودة فوق الأرض، فيما يُرجح تعرض المحطة المدفونة لأضرار بالغة.

وبدأت بناء المنشأة عام 2020 بعد انفجار وصفته بعمل تخريبي في نطنز. وفي أيلول من العام نفسه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية آنذاك علي أكبر صالحي بناء قاعة أكبر وأكثر تطوراً داخل الجبل لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية محيطاً أمنياً واسعاً وتعزيزات عند مداخل الأنفاق، إضافة إلى ردم جزئي للمدخلين الشرقيين. ويرى باحثون أن هذه الإجراءات قد تعقّد استخدام القنابل الخارقة للتحصينات.

وبحسب المعهد، لم تبدأ المنشأة العمل بعد، لكن البناء لا يزال مستمراً، فيما يبقى الغرض النهائي منها غير محسوم. وقد تُستخدم لتجميع أجهزة الطرد المركزي إذا أعادت إيران بناء قدراتها التصنيعية.

ويرى خبراء أن عمق الموقع قد يضعه خارج قدرة أقوى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، ما يجعله أكثر ملاءمة لعملية برية أو تخريبية، مع احتمال وجود نقاط ضعف يمكن استهدافها جواً. (سكاي نيوز)