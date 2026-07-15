تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منشأة إيرانية مدفونة يريد ترامب تدميرها.. ما سرّ "جبل الفأس"؟

Lebanon 24
15-07-2026 | 23:24
A-
A+
منشأة إيرانية مدفونة يريد ترامب تدميرها.. ما سرّ جبل الفأس؟
منشأة إيرانية مدفونة يريد ترامب تدميرها.. ما سرّ جبل الفأس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعاد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف "جبل الفأس" تسليط الضوء على منشأة إيرانية شديدة التحصين، يجري بناؤها على عمق كبير قرب مجمع نطنز النووي.

وقال ترامب في مقابلة أجريت في 13 تموز: "سندمر جبل الفأس. أخبروا الإيرانيين أن يستعدوا"، مضيفاً أن واشنطن تراقب الموقع وقد تستهدفه قريباً.

ويقع الجبل على مسافة 220 كيلومتراً جنوب طهران وكيلومترين من نطنز، فيما ترتفع قمته نحو 1600 متر فوق سطح البحر. وتشير تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي إلى أن المنشأة تضم مدخلين يقودان على الأرجح إلى مجمع واحد يقع على عمق لا يقل عن 100 متر.

وتعرض نطنز للقصف خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط، وكذلك خلال حرب الأيام الـ12 العام الماضي، لكن المنشأة الجديدة لم تُستهدف. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدمير محطة التخصيب الموجودة فوق الأرض، فيما يُرجح تعرض المحطة المدفونة لأضرار بالغة.

وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020 بعد انفجار وصفته بعمل تخريبي في نطنز. وفي أيلول من العام نفسه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك علي أكبر صالحي بناء قاعة أكبر وأكثر تطوراً داخل الجبل لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية محيطاً أمنياً واسعاً وتعزيزات عند مداخل الأنفاق، إضافة إلى ردم جزئي للمدخلين الشرقيين. ويرى باحثون أن هذه الإجراءات قد تعقّد استخدام القنابل الخارقة للتحصينات.

وبحسب المعهد، لم تبدأ المنشأة العمل بعد، لكن البناء لا يزال مستمراً، فيما يبقى الغرض النهائي منها غير محسوم. وقد تُستخدم لتجميع أجهزة الطرد المركزي إذا أعادت إيران بناء قدراتها التصنيعية.

ويرى خبراء أن عمق الموقع قد يضعه خارج قدرة أقوى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، ما يجعله أكثر ملاءمة لعملية برية أو تخريبية، مع احتمال وجود نقاط ضعف يمكن استهدافها جواً. (سكاي نيوز)

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ترامب حول إيران: منشآة جبل الفأس قد تكون هدفاً محتملاً لضربة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع نووي سري يثير المخاوف.. هذه قصة "جبل الفأس" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": لا داعي للعجلة في الوصول إلى المواد النووية في إيران لأنها مدفونة تحت الأرض
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"سنتكوم" تنفي ما أعلنه الاعلام الايراني بشأن تدمير طائرة أميركية
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:34 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-07-16
Lebanon24
00:36 | 2026-07-16
Lebanon24
00:34 | 2026-07-16
Lebanon24
00:29 | 2026-07-16
Lebanon24
00:18 | 2026-07-16
Lebanon24
00:10 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24