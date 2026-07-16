بعد أيام على تسجيله لقب أول "تريليونير" في التاريخ.. تراجع ثروة ايلون ماسك!

Advertisement

فقد رجل الأعمال الأميركي مكانته كأول "تريليونير" في التاريخ، عندما تعرضت أسهم شركتيه الرئيسيتين " " و" "، لضغوط بيعية حادة خلال موجة تراجع واسعة شهدتها أسواق الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء.ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، انخفضت ثروة إلى 957 مليار دولار، بعدما تخطت حاجز التريليون دولار في وقت سابق من حزيران، مدفوعة بزخم استثنائي رافق الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس".وكان الاكتتاب التاريخي للشركة قد رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، ما دفع سهمها إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الأيام الأولى من التداول، وسط إقبال كثيف من المستثمرين الأفراد الذين راهنوا على مشاريع الشركة الطموحة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي.لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً، فقد تراجع سهم "سبيس إكس" بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، ليغلق عند نحو 156 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي، منخفضاً بأكثر من 30% مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال التداولات عند 225 دولاراً في 16 حزيران.وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع موجة بيع واسعة طالت أسهم التكنولوجيا، في ظل تنامي المخاوف بشأن تضخم تقييمات شركات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على الشركات ذات النمو المرتفع.ورغم التراجع الأخير، لا تزال "سبيس إكس" تمثل الركيزة الأساسية لثروة ماسك، إذ بلغت قيمة حصته فيها نحو 744 مليار دولار حتى الثلاثاء، أي ما يقرب من 80% من إجمالي ثروته الصافية بحسب بيانات بلومبيرغ. كما تأثرت حصته في تسلا بموجة البيع الأخيرة، لتبلغ قيمتها نحو 158 مليار دولار.فارق كبير عن أقرب منافسيهولا يزال ماسك يحتفظ بفارق هائل عن أقرب منافسيه، فثروته تتجاوز بفارق يقارب 660 مليار دولار ثروة "لاري بايغ"، صاحب المركز الثاني في قائمة الأثرياء والرئيس التنفيذي لغوغل سابقاً، وهو فارق يزيد بأكثر من ضعفي ثروة ، مؤسس أمازون.