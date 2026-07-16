تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بعد أيام على تسجيله لقب أول "تريليونير" في التاريخ.. تراجع ثروة ايلون ماسك!

Lebanon 24
16-07-2026 | 00:29
A-
A+
بعد أيام على تسجيله لقب أول تريليونير في التاريخ.. تراجع ثروة ايلون ماسك!
بعد أيام على تسجيله لقب أول تريليونير في التاريخ.. تراجع ثروة ايلون ماسك! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فقد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مكانته كأول "تريليونير" في التاريخ، عندما تعرضت أسهم شركتيه الرئيسيتين "سبيس إكس" و"تسلا"، لضغوط بيعية حادة خلال موجة تراجع واسعة شهدتها أسواق الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء.
Advertisement

ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، انخفضت ثروة ماسك إلى 957 مليار دولار، بعدما تخطت حاجز التريليون دولار في وقت سابق من حزيران، مدفوعة بزخم استثنائي رافق الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس".

وكان الاكتتاب التاريخي للشركة قد رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، ما دفع سهمها إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الأيام الأولى من التداول، وسط إقبال كثيف من المستثمرين الأفراد الذين راهنوا على مشاريع الشركة الطموحة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً، فقد تراجع سهم "سبيس إكس" بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، ليغلق عند نحو 156 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي، منخفضاً بأكثر من 30% مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال التداولات عند 225 دولاراً في 16 حزيران. 

وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع موجة بيع واسعة طالت أسهم التكنولوجيا، في ظل تنامي المخاوف بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على الشركات ذات النمو المرتفع.

ورغم التراجع الأخير، لا تزال "سبيس إكس" تمثل الركيزة الأساسية لثروة ماسك، إذ بلغت قيمة حصته فيها نحو 744 مليار دولار حتى الثلاثاء، أي ما يقرب من 80% من إجمالي ثروته الصافية بحسب بيانات بلومبيرغ. كما تأثرت حصته في تسلا بموجة البيع الأخيرة، لتبلغ قيمتها نحو 158 مليار دولار.
فارق كبير  عن أقرب منافسيه

ولا يزال ماسك يحتفظ بفارق هائل عن أقرب منافسيه، فثروته تتجاوز بفارق يقارب 660 مليار دولار ثروة "لاري بايغ"، صاحب المركز الثاني في قائمة الأثرياء والرئيس التنفيذي لغوغل سابقاً، وهو فارق يزيد بأكثر من ضعفي ثروة جيف بيزوس، مؤسس أمازون.




مواضيع ذات صلة
زادت ثروته بأكثر من 60 مليار دولار خلال جلسة واحدة.. إيلون ماسك يستعيد لقب تريليونير
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" يمسك بالجبهة رغم تراجع أعداد مقاتليه
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"علاقتنا جيدة".. ترامب يهنئ ماسك بعد تجاوز ثروته التريليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم... بسبب سبيس إكس
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 08:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك

ايلون ماسك

جيف بيزوس

سبيس إكس

الرئيسي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:34 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:10 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-07-16
Lebanon24
00:36 | 2026-07-16
Lebanon24
00:34 | 2026-07-16
Lebanon24
00:18 | 2026-07-16
Lebanon24
00:10 | 2026-07-16
Lebanon24
23:46 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24