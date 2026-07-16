أرقام تكشف نتائج الحصار... تراجع حاد في عبور هرمز

تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأربعاء، بالتزامن مع إعادة فرض حصار بحري على الموانئ وتصاعد الهجمات بين البلدين في .

وأظهرت بيانات منصة "كبلر" عبور 7 سفن فقط، معظمها عبر المسار ، مقابل 13 سفينة في اليوم السابق. ودخلت الخليج 4 سفن فارغة، بينها 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة حبوب.

أما السفن الثلاث التي غادرت المضيق، فكانت تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. كما خرجت، الثلاثاء، ناقلة "سويزمكس" محملة بمليون برميل من السعودي بعد إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال.

وتعطلت الملاحة في الممر، الذي كان يعبره نحو 20% من شحنات العالمية قبل الحرب، منذ إعلان إغلاقه مساء السبت.