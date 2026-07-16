أرقام تكشف نتائج الحصار... تراجع حاد في عبور هرمز

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تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأربعاء، بالتزامن مع إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتصاعد الهجمات بين البلدين في الخليج.
وأظهرت بيانات منصة "كبلر" عبور 7 سفن فقط، معظمها عبر المسار الإيراني، مقابل 13 سفينة في اليوم السابق. ودخلت الخليج 4 سفن فارغة، بينها 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة حبوب.
أما السفن الثلاث التي غادرت المضيق، فكانت تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. كما خرجت، الثلاثاء، ناقلة "سويزمكس" محملة بمليون برميل من النفط السعودي بعد إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال.
وتعطلت الملاحة في الممر، الذي كان يعبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز العالمية قبل الحرب، منذ إعلان إيران إغلاقه مساء السبت.