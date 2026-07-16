8 صواريخ إيرانية في سماء الأردن.. الجيش يعلن إسقاطها

اعترضت منظومات الدفاع الجوي ، فجر الخميس، 8 صواريخ أطلقتها وكانت تستهدف أراضي ، في ظل تصاعد المواجهة بين وطهران.

وأكد الجيش أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق تعاملت مع الشظايا التي سقطت في مواقع عدة وأمّنتها.

وشدد على استمرار مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، والتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.