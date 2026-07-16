8 صواريخ إيرانية في سماء الأردن.. الجيش يعلن إسقاطها

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الأردنية، فجر الخميس، 8 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.
وأكد الجيش الأردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في مواقع عدة وأمّنتها.
وشدد على استمرار مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، والتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.