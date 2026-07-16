تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

8 صواريخ إيرانية في سماء الأردن.. الجيش يعلن إسقاطها

Lebanon 24
16-07-2026 | 03:57
A-
A+
8 صواريخ إيرانية في سماء الأردن.. الجيش يعلن إسقاطها
8 صواريخ إيرانية في سماء الأردن.. الجيش يعلن إسقاطها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الأردنية، فجر الخميس، 8 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وأكد الجيش الأردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في مواقع عدة وأمّنتها.

وشدد على استمرار مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، والتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلقت من إيران.. الأردن يعلن إعتراض وإسقاط 5 صواريخ في محافظة الزرقاء
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمان (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

سلاح الهندسة الملكي

سلاح الهندسة

الأردنية

المملكة

الأردني

واشنطن

الأردن

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:05 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-07-16
Lebanon24
05:38 | 2026-07-16
Lebanon24
05:05 | 2026-07-16
Lebanon24
04:50 | 2026-07-16
Lebanon24
04:49 | 2026-07-16
Lebanon24
04:44 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24