بعد طلب زوجته الحصول على مظلة أمنية تستمر حتى نهاية حياتها.. انتقادات تطال نتنياهو

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بعد طلب زوجته سارة الحصول على مظلة أمنية تستمر حتى نهاية حياتها، انتقد مسؤول سابق في جهاز "الشاباك" توصية بمنح عائلة رئيس الوزراء حماية أمنية لفترة طويلة.وجاءت الانتقادات على لسان يارون بلوم، المسؤول السابق في الشاباك ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين سابقاً، خلال مقابلة إذاعية، عقب صدور رأي رئيس الجهاز دافيد زيني بشأن الطلب.وقال بلوم إن منح شخص ما حماية لمدة عشرين عاماً، سواء كان سارة نتنياهو أو أي شخص آخر، "أمر غير ذي صلة وغير جدي ويقترب من الهذيان".وأضاف أن توسيع نطاق الحماية ليشمل أفراد عائلة رئيس الوزراء يُعد حالة استثنائية للغاية، منتقداً لجنة الوزراء التي تنظر في هذا الملف، والتي تضم نتنياهو، ويريف ليفين، ويسرائيل كاتس، وإيتمار بن غفير، ويوآف كيش.وتساءل بلوم عن مدى خبرة أعضاء اللجنة في شؤون الحماية وعمل الشاباك، معتبراً أن زيني لم يصمد أمام الضغوط، وقرر التوصية بتوفير الحماية مدى الحياة.وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن قرارات هذه اللجنة لا تخضع للاستئناف، رغم تأثيرها الكبير، مضيفاً أن "عشرين عاماً ليست مدة منطقية".وعلى الرغم من ذلك، أقر بلوم بوجود تهديدات حقيقية تستهدف عائلة نتنياهو في الوقت الراهن، سواء من أو من حلفائها أو من جماعات مثل حركة "الجهاد" وتنظيمات جهادية أخرى.وأوضح أن الحماية الأمنية لا تقتصر على المرافقين الشخصيين، بل تشمل أيضاً سائقاً وسيارة مخصصة وترتيبات أمنية كاملة، معتبراً أن مثل هذا الطلب لا يتوافق مع الطريقة التي يعمل بها الشاباك.وبيّن أن وحدة "730" التابعة للجهاز تتولى حماية سبعة من رموز الدولة، وهم رئيس الوزراء، ورئيس الدولة، ورئيس الكنيست، ورئيس المحكمة ، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس .أما الوزراء ونواب الوزراء، فتتولى حمايتهم وحدة "ماغين" التابعة لمكتب رئيس الوزراء، ويعود القرار فيها إلى المكتب نفسه.