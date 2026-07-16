باكستان: انقسامات القيادة الإيرانية قد تعقّد المشهد السياسي والأمني

أفادت وكالة أن باكستان تراقب بقلق مؤشرات على تزايد الانقسامات داخل القيادة ، وسط تصاعد المواجهة بين وإيران، في وقت تؤكد فيه إسلام آباد تمسكها بمسار الوساطة والدعوة إلى الحوار لاحتواء الأزمة.

وبحسب رويترز، قال مسؤولان حكوميان باكستانيان إن القيادة في إسلام آباد تتابع باهتمام اتساع الفجوة بين مواقف عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وبين الحرس الثوري، معتبرين أن ذلك قد يزيد تعقيد المشهد السياسي والأمني في .

وأضاف المسؤولان أن مواقف الرئيس ، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس محمد باقر قاليباف، باتت تختلف بصورة متزايدة عن توجهات الحرس الثوري، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الأزمة الحالية والتعامل مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المحلل الدفاعي الباكستاني محمد علي قوله إن الجيش، في إشارة إلى الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية، "يبدو أنه يهيمن على عملية صنع القرار في إيران"، مضيفًا أن هذا الانطباع يزداد ترسخًا لدى صناع القرار في إسلام آباد.

وأشارت المصادر إلى أن موجة التصعيد الأخيرة أدت إلى تأجيل زيارة غير معلنة كان من المقرر أن يجريها وفد إيراني إلى باكستان مطلع الأسبوع، قبل أن يصل الوفد، برئاسة إسكندر مؤمني، إلى إسلام آباد، الأربعاء، بعد يومين من الموعد المقرر.

وبحسب المسؤولين، من المتوقع أن تتناول المباحثات تطورات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب سبل احتواء التصعيد الإقليمي.

وفي إفادة صحافية، دعا المتحدث باسم الباكستانية، طاهر أندرابي، جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن التواصل المستمر والحوار والدبلوماسية" لتجنب مزيد من التصعيد.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين إن بلاده لا تعتزم التخلي عن جهود الوساطة بين وطهران، رغم الصعوبات التي واجهتها خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفًا: "هناك إحباط، لكننا استثمرنا الكثير في هذا المسار، ولدينا مصلحة في استمراره".

وتعكس تصريحات المسؤولين الباكستانيين تقييم إسلام آباد للتطورات داخل إيران، فيما لم يصدر تعليق رسمي من طهران بشأن ما أوردته رويترز حول وجود تباين بين القيادة السياسية والحرس الثوري، أو بشأن تأثير ذلك في آلية صنع القرار داخل البلاد.