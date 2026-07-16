بعد اغتيال والده.. لماذا لم يظهر مجتبى خامنئي حتى الآن؟

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وأشار التقرير إلى أن غياب مجتبى تحول إلى عبء سياسي على النظام الإيراني، خصوصاً في ظل حاجة البلاد خلال مرحلة الحرب إلى قيادة ظاهرة وقادرة على مخاطبة الداخل والخارج. كما لفت إلى أن وسائل إعلام إيرانية معارضة تعتبر هذا الملف من أكثر غموضاً داخل دوائر الحكم.ومنذ الضربة الأميركية التي أدت إلى اغتيال والده علي خامنئي في 28 شباط، لم يظهر مجتبى في أي صورة حديثة أو تسجيل مصور، كما غاب عن مراسم التشييع والدفن، رغم ظهور أشقائه الثلاثة إلى جانب النعش وحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.وأوضح التقرير أن غيابه عن الجنازة، التي كانت تمثل محطة مهمة لتثبيت شرعيته كخليفة لوالده، زاد التساؤلات حول حقيقة وضعه. أما الرسائل المنسوبة إليه، ومنها تعهده بالانتقام لمقتل والده، فقد بثها التلفزيون الرسمي على شكل بيانات مكتوبة أو مقروءة، من دون ظهور شخصي أو تسجيل صوتي مباشر.بررت طهران غياب مجتبى خامنئي بأسباب أمنية، مشيرة إلى إصابات تعرض لها خلال الهجوم الذي استهدف والده، ووصفه الإعلام الرسمي بأنه "جريح حرب".لكن هذه التفسيرات لم تنهِ الجدل، إذ ترى تقارير غربية ومعارضة إيرانية أن استمرار غيابه وعدم نشر أي دليل مرئي أو صوتي قابل للتحقق أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالات عدة بشأن حالته الصحية.وزاد الرئيس الأميركي من حدة الغموض عندما قال إن نجل خامنئي "انتهى بنسبة 90%"، في تصريح فُسر على أنه إشارة إلى امتلاك معلومات استخباراتية حول وضعه. ورغم أن تصريحات ترامب لا تشكل دليلاً مؤكداً، فإنها أعادت تسليط الضوء على أسباب استمرار التكتم الإيراني.وفي المقابل، لم تواجه طهران هذه التصريحات بظهور مباشر لمجتبى خامنئي، بل واصلت إصدار بيانات باسمه، ما عزز التساؤلات حول وضعه ودوره الفعلي.ونقل التقرير عن الباحث الاستراتيجي محمد يوسف النور قوله إن القضية لا ترتبط فقط بالحالة الصحية لمجتبى خامنئي، بل بطبيعة السلطة التي تشكلت بعد اغتيال والده.وأشار إلى أن إدارة الملفات العسكرية والأمنية والسياسية انتقلت عملياً إلى الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي، فيما أصبح منصب المرشد يمثل غطاءً دستورياً ودينياً لقرارات تتخذها مراكز أمنية وعسكرية.وأضاف أن ظهور مجتبى بحالة صحية متدهورة، في حال صحة هذه الفرضيات، قد يضعف الرواية التي استند إليها اختياره، بينما إعلان وفاته سيعيد فتح معركة خلافة جديدة في توقيت حساس.كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري عزز نفوذه خلال الحرب، وأن اختيار مجتبى جاء بدعم من المؤسسة العسكرية، وسط مخاوف من تراجع دور المؤسسة الدينية التقليدية لصالح نفوذ أمني أكبر.، رأى الكاتب والمحلل السياسي مازن بلال أن استمرار الغموض قد يكون مرتبطاً بعدم استعداد النظام لفتح ملف الخلافة مجدداً، وليس فقط بحماية صورة مجتبى خامنئي.وأوضح أن اختيار مرشد جديد يحتاج إلى توافق بين الحرس الثوري، ومجلس الخبراء، والحوزات الدينية، ومراكز النفوذ السياسية والأمنية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية.ولفت إلى أن مجتبى لم يحظَ منذ البداية بإجماع ديني كامل، بسبب محدودية مكانته الفقهية مقارنة بمرشحين سابقين، إضافة إلى الانتقادات التي رافقت انتقال المنصب من الأب إلى الابن، باعتباره قريباً من نموذج التوريث الذي رفضته الجمهورية الإسلامية تاريخياً.وأكد التقرير أن غياب مجتبى خامنئي لا يقدم دليلاً نهائياً على وفاته أو دخوله في غيبوبة، لكنه في الوقت نفسه يواصل تغذية الشكوك بسبب غياب أي ظهور علني أو تسجيل يمكن التحقق منه.ومع مرور الوقت، لم يعد السؤال يتعلق فقط بمكان وجود المرشد الإيراني الجديد، بل بطبيعة الجهة التي تدير القرار داخل الجمهورية الإسلامية، وما إذا كان الغياب مرتبطاً بإجراءات أمنية أم يعكس أزمة أعمق في ترتيبات السلطة والخلافة.وبانتظار ظهور مباشر يضع حداً للتكهنات، يبقى ملف مجتبى خامنئي مفتوحاً على احتمالات عدة بشأن مستقبل القيادة الإيرانية.