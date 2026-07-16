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عربي-دولي

بشأن إيران...تصريح جديد للبيت الأبيض

Lebanon 24
16-07-2026 | 14:11
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بشأن إيران...تصريح جديد للبيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض أن "إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية وترغب في إبرام صفقة"، مشيرة الى ان "الضربات الأخيرة على إيران يعود إلى انتهاكها لمذكرة التفاهم".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثبت للعالم أننا نستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان"، لافتاً إلى أن "ترامب منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية فهو يؤمن بمبدأ تحقيق السلام من خلال القوة".

وقال: "النظام الإيراني منقسم وجزء منه يؤيد إبرام صفقة"، موضحة أن "مواقف ترامب ونائبه جي دي فانس واحدة بشأن إيران".

واعتبر البيت الأبيض أن "ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن تتحمل عواقب ذلك. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها".

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