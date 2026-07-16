بشأن إيران...تصريح جديد للبيت الأبيض

أكد أن " تواصل المحادثات مع الأميركية وترغب في إبرام صفقة"، مشيرة الى ان "الضربات الأخيرة على إيران يعود إلى انتهاكها لمذكرة التفاهم".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي أثبت للعالم أننا نستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان"، لافتاً إلى أن " منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية فهو يؤمن بمبدأ تحقيق السلام من خلال القوة".

وقال: "النظام منقسم وجزء منه يؤيد إبرام صفقة"، موضحة أن "مواقف ترامب ونائبه واحدة بشأن إيران".

واعتبر البيت الأبيض أن "ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في دون أن تتحمل عواقب ذلك. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها".