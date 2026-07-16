الأردن: لا قواعد أميركية في الأردن

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ما يُتداول بشأن وجود قواعد عسكرية أميركية في الأردن غير صحيح، مشددًا على أن المملكة لا تستضيف قواعد أميركية، وإنما يوجد جنود أميركيون ضمن إطار التعاون العسكري والشراكة الدفاعية بين عمّان وواشنطن.
وأوضح الصفدي أن ما وصفه بـ"السردية الإيرانية" حول وجود قواعد عسكرية أميركية في الأردن لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن العلاقة العسكرية بين البلدين تقوم على اتفاقيات تعاون وتدريب ودعم دفاعي، وليست على إقامة قواعد عسكرية أجنبية.
وتأتي تصريحات الوزير الأردني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وما يرافقها من جدل حول طبيعة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، حيث تؤكد عمّان باستمرار أن سياستها تقوم على حماية أمنها الوطني وتعزيز التعاون مع شركائها، مع الحفاظ على استقرار المنطقة.