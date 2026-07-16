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عربي-دولي

بعد هجوم أربيل.. واشنطن تحذّر رعاياها في العراق

Lebanon 24
16-07-2026 | 15:15
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بعد هجوم أربيل.. واشنطن تحذّر رعاياها في العراق
بعد هجوم أربيل.. واشنطن تحذّر رعاياها في العراق photos 0
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دعت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها الموجودين في العراق إلى الحفاظ على "أعلى درجات اليقظة"، وذلك في أعقاب الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة واستهدفت مدينة أربيل، أمس الأربعاء.

وأوصت السفارة في بيان نشرته عبر "إكس"، الخميس، المواطنين الأميركيين بمتابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات السلطات العراقية، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

أتى التحذير بعدما أعلن مصدر أمني عراقي اعتراض طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل والقنصلية الأميركية، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي أسقطت طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق المدينة، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

هذا ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وكالة فرانس برس

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الأميركيين

العراقية

العراقي

دونالد

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