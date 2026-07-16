بعد هجوم أربيل.. واشنطن تحذّر رعاياها في العراق

دعت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها الموجودين في إلى الحفاظ على "أعلى درجات اليقظة"، وذلك في أعقاب الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة واستهدفت مدينة أربيل، أمس الأربعاء.

وأوصت السفارة في بيان نشرته عبر "إكس"، الخميس، المواطنين بمتابعة المحلية والالتزام بتعليمات السلطات ، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

أتى التحذير بعدما أعلن مصدر أمني اعتراض طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل والقنصلية الأميركية، فيما أفاد مراسلو بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي أسقطت طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق المدينة، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

هذا ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الجديد، علي الزيدي، إلى ، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأميركي .