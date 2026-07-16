موجة خامسة من الضربات الأميركية على إيران

أعلنت الأميركية (سنتكوم)، بدء موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد ، مؤكدة أنها الليلة الخامسة على التوالي من العمليات التي تستهدف، بحسب ، إضعاف القدرات العسكرية .

وقالت سنتكوم، إن القوات الأميركية بدأت عند الساعة الثانية بعد ظهر الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات، مضيفة أن العمليات تهدف إلى "مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تقارير إيرانية أفادت بتعرض مواقع في محيط ومدينة عباس لضربات أميركية، في أحدث تصعيد بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، استهدفت الضربات مواقع قرب قشم عند مدخل ، فيما تحدثت عن سقوط صواريخ أميركية في محيط بندر عباس، دون إعلان حصيلة رسمية للخسائر أو حجم الأضرار.

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق أن إحدى موجات القصف استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى منشآت للمراقبة الساحلية في بندر عباس، كما شملت مواقع لصواريخ وأنظمة دفاع ساحلي في .