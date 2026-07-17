تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رحلة شبابية تنتهي بمأساة.. أستراليا تهاجم لاوس بعد وفاة 6 سياح

Lebanon 24
17-07-2026 | 00:32
A-
A+
رحلة شبابية تنتهي بمأساة.. أستراليا تهاجم لاوس بعد وفاة 6 سياح
رحلة شبابية تنتهي بمأساة.. أستراليا تهاجم لاوس بعد وفاة 6 سياح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت هيئة BBC تقريرا عن غضب أستراليا من طريقة تعامل لاوس مع قضية وفاة 6 سياح أجانب عام 2024، بعد شربهم كحولا ملوثة بالميثانول في نزل سياحي.
Advertisement

ويقول التقرير إن الحكومة الأسترالية أعلنت أنها "محبطة للغاية وتشعر بخيبة أمل مريرة"، بعدما تبيّن أن لاوس لا تتجه إلى توجيه اتهامات أكثر خطورة في قضية وفاة 6 مسافرين، بينهم الأستراليتان بيانكا جونز وهولي مورتون بولز، وكانتا تبلغان 19 عاما.

وتوفيت الشابتان في تشرين الثاني 2024 داخل نزل في فانغ فينغ، وهي مدينة سياحية معروفة بين المسافرين الشباب. وكان بين الضحايا أيضا سياح من بريطانيا والولايات المتحدة والدنمارك.

وجاء الموقف الأسترالي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن لاوس قد توجه اتهامات لا تتجاوز عقوبتها، مجتمعة، السجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 1600 دولار أسترالي، أي نحو 1100 دولار أميركي، بحق المشتبه بمسؤوليتهم عن الحادث.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها استدعت سفير لاوس في كانبيرا. ولم تؤكد لاوس حتى الآن طبيعة الاتهامات، لكن السلطات هناك من المتوقع أن تعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان إن هذه الأنباء "المدمرة" ستزيد الألم والحزن لدى عائلتي هولي وبيانكا وأصدقائهما. وأضافت أن كانبيرا أوضحت مرارا أن الاتهامات يجب أن تعكس خطورة المأساة.

وبحسب التقرير، يُعتقد أن المشروبات المجانية التي قُدمت في النزل كانت ملوثة بالميثانول، وهي مادة سامة توجد عادة في مخففات الطلاء، لكنها تُخلط أحيانا بالكحول بشكل غير قانوني لخفض الكلفة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وُجهت إلى 10 أشخاص مرتبطين بالنزل تهم تتعلق بإتلاف أدلة، وحصلوا على أحكام مع وقف التنفيذ وغرامات بلغت 185 دولارا لكل منهم.

وقال والد بيانكا، مارك جونز، إن وصفه بالغاضب "سيكون أقل من الحقيقة"، داعيا الحكومة الأسترالية إلى التدخل لضمان تحقيق عدالة حقيقية في وفاة مواطنتين أستراليتين.
مواضيع ذات صلة
رحلة من المكسيك إلى لندن تنتهي بحالة طوارئ غير مألوفة
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: 41 حالة وفاة بسبب إيبولا في الكونغو الديمقراطية وشفاء 6
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رحلة تسلق تتحول إلى كابوس.. دبّة تهاجم طلاباً في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة لفض مشاجرة تنتهي بمأساة.. رجل يلقى حتفه حرقًا في مصر
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دولار أسترالي

الأسترالية

الأسترالي

بريطانيا

الكحول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:29 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:31 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:29 | 2026-07-17
Lebanon24
02:04 | 2026-07-17
Lebanon24
01:34 | 2026-07-17
Lebanon24
01:31 | 2026-07-17
Lebanon24
01:02 | 2026-07-17
Lebanon24
00:51 | 2026-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24