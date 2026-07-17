بنك أهداف أميركي جديد في إيران.. قناة إسرائيلية تكشف

Advertisement

يبدو ان تتوقع تصاعد المواجهة العسكرية بين وإيران خلال الأسبوع المقبل، في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن تعمل على إعداد بنك أهداف جديد داخل ، قد يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة.وبحسب القناة 12 ، خلصت تقديرات طُرحت خلال اجتماعات أمنية وسياسية عُقدت في خلال الأيام الأخيرة إلى أن التصعيد بين واشنطن وطهران مرشح للتوسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد أهداف إيرانية.وأضافت القناة أن الولايات المتحدة تُعد قائمة أهداف جديدة داخل إيران، تشمل منشآت مرتبطة بإنتاج ونقل الكهرباء، بهدف استهداف ما تعتبره "نقطة ضعف" في البنية التحتية ، وهو توجه قالت إنه يتوافق مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي .ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نستعد لاحتمال تصاعد المواجهة، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات التي قد تكون لها تداعيات على إسرائيل".ورغم توقعات التصعيد، أشارت القناة إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية لا تزال ترجح أن تبقى المواجهة محصورة بين الولايات المتحدة وإيران، من دون انتقالها إلى الساحة الإسرائيلية في الوقت الحالي.وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تدرك أن توسيع الهجمات من منطقة الخليج لتشمل إسرائيل ستكون له تداعيات كبيرة، وهو ما يفسر، وفق التقرير، عدم استهدافها إسرائيل حتى الآن.