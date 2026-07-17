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عربي-دولي

الأمور تزداد سوءًا.. هل تتأجل مباراة الأرجنتين وإسبانيا؟

Lebanon 24
17-07-2026 | 03:13
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الأمور تزداد سوءًا.. هل تتأجل مباراة الأرجنتين وإسبانيا؟
الأمور تزداد سوءًا.. هل تتأجل مباراة الأرجنتين وإسبانيا؟ photos 0
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دخل عامل جديد على خط نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا: جودة الهواء في نيويورك ونيوجيرسي.
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فالدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا وصل إلى أجزاء واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة، وفرض مخاوف صحية قبل المباراة النهائية المقررة الأحد 19 تموز على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وبحسب İdman.Biz، فإن احتمال تأجيل النهائي لا يزال منخفضاً حتى الآن، لكن "فيفا" قد يتدخل إذا وصلت مستويات التلوث إلى درجة تشكل خطراً واضحاً على اللاعبين والحكام والجماهير.

حتى اللحظة، لا يوجد أي إعلان رسمي عن تعديل موعد المباراة.

المخاوف لا تأتي من فراغ. فقد تسبب الدخان نفسه بتأجيل مباراة في الدوري الأميركي بين Chicago Fire وVancouver Whitecaps، بعدما أصبحت جودة الهواء في شيكاغو خطرة وغير مناسبة لإقامة مباراة بحضور جماهيري.

كما أثرت موجة الدخان على مدن كندية وأميركية عدة، وسط تحذيرات صحية للأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية أو قلبية، إضافة إلى الأطفال وكبار السن.

نهائي الأحد يُقام في ملعب مفتوح، ما يجعل حالة الهواء والرياح والرؤية عوامل أساسية في قرار إقامة المباراة بشكل طبيعي.

وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن جبهة باردة وأمطاراً منتظرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تساعد في تنظيف الأجواء قبل موعد الانطلاق، ما يقلل احتمالات التأجيل.

لكن المراقبة مستمرة. فالمعادلة هنا لا تتعلق فقط بوضوح الرؤية داخل الملعب، بل بقدرة اللاعبين على خوض مباراة عالية الجهد وسط هواء ملوث، وبسلامة عشرات آلاف المشجعين المتوقع حضورهم.

الأرجنتين، بطلة العالم، تستعد لمواجهة إسبانيا، بطلة أوروبا، في نهائي ينتظره العالم. لكن قبل صافرة البداية، يبقى السؤال البيئي حاضراً: هل تتحسن الأجواء في الوقت المناسب، أم يفرض الدخان قراراً استثنائياً على أكبر مباراة في كرة القدم؟
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