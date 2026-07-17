بعد سلسلة محاولات استهدفته خلال العامين الماضيين.. ترامب يُطلق خطة أمنية لحماية البيت الأبيض

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في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد سلسلة محاولات استهدفته خلال العامين الماضيين، أطلقت الأميركي خطة أمنية جديدة لتعزيز حماية ، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصدر فيه حماية الرئيس الأميركي أولويات ، مع توجه الإدارة إلى استبدال الإجراءات المؤقتة بمنظومة أمنية دائمة تواكب طبيعة التهديدات المتزايدة.وتعرض خلال الفترة الماضية لعدة محاولات اغتيال، بينها محاولتان أثناء حملته عام 2024، وأخرى في نيسان الماضي خلال حضوره مأدبة عشاء مع صحفيين في .كما تصاعدت المخاوف الأمنية في أيار الماضي، عندما أطلق رجل النار بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض، قبل أن يرد عناصر جهاز الخدمة السرية بإطلاق النار عليه، ما أعاد ملف حماية المقر الرئاسي إلى واجهة الاهتمام داخل .وتشمل الخطة إقامة سياج دائم يحيط بحديقة "لافاييت" التاريخية المقابلة للواجهة الشمالية للبيت الأبيض، والممتدة على مساحة تقارب 32 ألف متر مربع، مع تزويده ببوابات تسمح للسلطات بالتحكم في دخول الزوار عند الضرورة الأمنية.وترى الإدارة أن هذا المشروع سيحل محل الحواجز المعدنية وخيام التفتيش المؤقتة المستخدمة منذ سنوات، بما يوفر مستوى أعلى من الحماية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للحديقة واستمرار استخدامها للاحتجاجات والتجمعات والفعاليات العامة.