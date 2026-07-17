بعد سلسلة محاولات استهدفته خلال العامين الماضيين.. ترامب يُطلق خطة أمنية لحماية البيت الأبيض

في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد سلسلة محاولات استهدفته خلال العامين الماضيين، أطلقت إدارة الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
خطة أمنية جديدة لتعزيز حماية البيت الأبيض
، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصدر فيه حماية الرئيس الأميركي أولويات الأجهزة الأمنية
، مع توجه الإدارة إلى استبدال الإجراءات المؤقتة بمنظومة أمنية دائمة تواكب طبيعة التهديدات المتزايدة.
وتعرض ترامب
خلال الفترة الماضية لعدة محاولات اغتيال، بينها محاولتان أثناء حملته الانتخابية
عام 2024، وأخرى في نيسان الماضي خلال حضوره مأدبة عشاء مع صحفيين في واشنطن
.
كما تصاعدت المخاوف الأمنية في أيار الماضي، عندما أطلق رجل النار بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض، قبل أن يرد عناصر جهاز الخدمة السرية بإطلاق النار عليه، ما أعاد ملف حماية المقر الرئاسي إلى واجهة الاهتمام داخل الإدارة الأميركية
.
وتشمل الخطة إقامة سياج دائم يحيط بحديقة "لافاييت" التاريخية المقابلة للواجهة الشمالية للبيت الأبيض، والممتدة على مساحة تقارب 32 ألف متر مربع، مع تزويده ببوابات تسمح للسلطات بالتحكم في دخول الزوار عند الضرورة الأمنية.
وترى الإدارة أن هذا المشروع سيحل محل الحواجز المعدنية وخيام التفتيش المؤقتة المستخدمة منذ سنوات، بما يوفر مستوى أعلى من الحماية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للحديقة واستمرار استخدامها للاحتجاجات والتجمعات والفعاليات العامة.
وتبحث الإدارة مستقبل النصب التذكارية الأربعة الواقعة في زوايا الحديقة، وسط تحذيرات من أن استبعادها من نطاق السياج قد يجعلها أكثر عرضة للتخريب.
كما تتضمن الخطة إنشاء مركز دائم ومتطور للفحص الأمني تحت الأرض، تبلغ مساحته نحو 3066 مترًا مربعًا، ليكون نقطة استقبال رئيسية للمشاركين في الجولات العامة، وضيوف المناسبات الرسمية، وموظفي البيت الأبيض، والمتعاقدين معه.