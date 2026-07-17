إيران تعلن حصيلة الضربات الأميركية

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أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين، جراء الضربات الأميركية المتواصلة منذ 22 حزيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسين كرمانبور إن الحصيلة تشمل مقتل 3 نساء وإصابة 22 أخريات، إضافة إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين دون سن الـ18.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن هجمات الليلة الماضية على منشآت للبنية التحتية أوقعت وحدها 8 قتلى و20 مصاباً.
وتقول القيادة المركزية الأميركية إن ضرباتها تأتي رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما ردت إيران بقصف قواعد أميركية في عدد من دول المنطقة.