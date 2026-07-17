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عربي-دولي

إيران تعلن حصيلة الضربات الأميركية

Lebanon 24
17-07-2026 | 04:53
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إيران تعلن حصيلة الضربات الأميركية
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أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين، جراء الضربات الأميركية المتواصلة منذ 22 حزيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسين كرمانبور إن الحصيلة تشمل مقتل 3 نساء وإصابة 22 أخريات، إضافة إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين دون سن الـ18.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن هجمات الليلة الماضية على منشآت للبنية التحتية أوقعت وحدها 8 قتلى و20 مصاباً.

وتقول القيادة المركزية الأميركية إن ضرباتها تأتي رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما ردت إيران بقصف قواعد أميركية في عدد من دول المنطقة.

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المتحدث باسم وزارة الصحة

وكالة الأنباء الإيرانية

القيادة المركزية

وكالة الأنباء

وزارة الصحة

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

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