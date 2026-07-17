إيران تعلن حصيلة الضربات الأميركية

أعلنت السلطات مقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين، جراء الضربات الأميركية المتواصلة منذ 22 حزيران.

وقال حسين كرمانبور إن الحصيلة تشمل مقتل 3 نساء وإصابة 22 أخريات، إضافة إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين دون سن الـ18.

وأفادت بأن هجمات الليلة الماضية على منشآت للبنية التحتية أوقعت وحدها 8 قتلى و20 مصاباً.

وتقول الأميركية إن ضرباتها تأتي رداً على استهداف سفن تجارية في ، فيما ردت بقصف قواعد أميركية في عدد من دول المنطقة.