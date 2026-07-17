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عربي-دولي

إصابات في صفوف الجيش الكويتي بعد استهداف منشآت عسكرية بمسيّرات إيرانية

Lebanon 24
17-07-2026 | 09:16
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إصابات في صفوف الجيش الكويتي بعد استهداف منشآت عسكرية بمسيّرات إيرانية
إصابات في صفوف الجيش الكويتي بعد استهداف منشآت عسكرية بمسيّرات إيرانية photos 0
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نشر الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة "إكس" صورًا لرئيس الأركان الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، ونائبه اللواء الركن الطيار صباح جابر الأحمد الصباح، خلال زيارتهما عددًا من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية.

وأوضح الجيش أن الإصابات جاءت إثر استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة له بطائرات مسيّرة معادية، صباح اليوم، في إطار الهجوم الإيراني على الأراضي الكويتية.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، الذي استهدف الأراضي الكويتية اليوم الجمعة".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم طال إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، معتبرةً أن ما حصل يشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

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