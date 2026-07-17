اشتباه بعملية قرصنة.. مسلحون يسيطرون على ناقلة تنزانية في خليج عدن ويتجهون بها نحو الصومال

أعلنت البحرية أن معطيات حادثة تعرض سفينة ترفع علم تنزانيا تشير إلى احتمال وقوع عملية قرصنة بحرية بهدف احتجاز السفينة وطاقمها وطلب فدية.

وأوضح البحري لتبادل المعلومات التابع للهيئة في عدن، أن البحرية تلقى صباح الجمعة بلاغاً عن صعود أفراد غير مصرح لهم إلى متن الناقلة والسيطرة عليها بالكامل أثناء إبحارها شرقاً في .

وأشار المركز إلى أن أنظمة التتبع أظهرت تغيراً مفاجئاً في مسار السفينة باتجاه السواحل الصومالية، وتحديداً نحو ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند.

وأضاف أن الناقلة، التي تحمل الرقم الدولي (IMO 9035838)، تعرضت للهجوم على بعد نحو 65 ميلاً بحرياً المكلا، أثناء عبورها الممر الملاحي الدولي، لافتاً إلى أن الهجوم نُفذ من قبل مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى مجموعة قرصنة بحرية.

وأكد أن السفينة أطلقت نداء استغاثة فور تعرضها للاعتداء، وأنه لم يكن على متنها فريق حماية مسلحة، ما سهّل عملية الاستيلاء عليها في منطقة مصنفة عالية الخطورة.

وبحسب المركز، لا تزال السفينة تحت سيطرة المسلحين، فيما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية للتحقق من سلامة أفراد الطاقم.

ودعا المركز السفن التجارية إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر العربي.