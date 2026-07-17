اكتشاف 18 مقبرة أثرية وتوابيت في الساحل الشمالي المصري

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كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، عن اكتشاف 18 مقبرة أثرية في مدينة مارينا العلمين بالساحل الشمالي، إلى جانب عدد من التوابيت واللقى الأثرية، ما سلط الضوء على تطور العمارة الجنائزية في مصر القديمة.
وأوضحت الوزارة أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في الموقع عثرت خلال أعمال الحفر على مقابر ودفنات سطحية، إضافة إلى بقايا امتدادات المدينة الأثرية ومكوناتها المعمارية.
كما أظهرت الاكتشافات وجود دفنات سطحية حول المقابر تعكس التنوع الاجتماعي لسكان المدينة، إلى جانب بئر مياه أعيد استخدامه لاحقًا لأغراض الدفن، في نموذج يعكس استمرار تأثيرات العمارة الجنائزية المصرية خلال العصرين البطلمي والروماني.