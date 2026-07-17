قرقاش يدعو إلى تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات

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قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الجمعة، إن الارتقاء بمجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة.
وأوضح قرقاش في تغريدة عبر منصة إكس: "تأسس مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الإرتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورة ملحة".
وأضاف قرقاش: "الأداء الحالي، مهما بدا متواضعًا، يجب أن يكون حافزًا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرّس القبول بالأمر الواقع".