قرقاش يدعو إلى تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات

قال لرئيس ، الجمعة، إن الارتقاء بمجلس التعاون أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح في تغريدة عبر منصة إكس: "تأسس لتعزيز أمن واستقرار ، واليوم أصبح الإرتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورة ملحة".

وأضاف قرقاش: "الأداء الحالي، مهما بدا متواضعًا، يجب أن يكون حافزًا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرّس القبول بالأمر الواقع".